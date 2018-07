Comunicado

01:00 · 18.07.2018

Está a poucas braçadas de ser votado no Senado - a expectativa de apreciação em colegiado é para agosto - projeto que regulamenta a profissão de salva-vidas. Para o Ceará, com seus 578 quilômetros de litoral, o texto pode ser uma referência importantíssima. É que, excetuando os serviços de Fortaleza e do Corpo de Bombeiros do Estado, nenhum dos municípios praianos dispõe de guardas-vidas. Os senadores José Pimentel (PT) e Tasso Jereissati (PSDB) representam o Ceará na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, onde a matéria está tramitando agora.

Fortaleza tem 11 praias com limites definidos e monitoradas por órgão de controle ambiental. Tomando a capital como centro da orla do Estado, há no Ceará todo 38 praias ao oeste e 29 praias no sentido leste.

4,088

Milhões de reais

São os recursos do VII Edital das Artes, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Fortaleza. A proposta é estimular a produção e promoção das artes e fomentar a programação artística em espaços públicos e privados.

13

Linguagens

Serão contempladas: Audiovisual, Literatura, Música e Teatro, Arte Visual, Fotografia, Dança, Circo e Cultura Tradicional e Popular, Humor, Moda, Mídia Digital e Artesanato. Os valores variam para cada grupo.

"Vamos analisar a gestão com fatos, e não com meros discursos que têm o intuito de criticar por criticar, para desqualificar tudo o que se fez"

Deputado Evandro Leitão (PDT) contra-atacando as estratégias da oposição na Assembleia Legislativa

Na ponta...

O deputado cearense Flávio Sabino (Avante) conseguiu emplacar na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara federal projeto para que a produção de publicações em Braille no Brasil siga normas do órgão nacional competente.

...Dos dedos

Há na estrutura do Ministério da Educação a Comissão Brasileira do Braille, que deve normatizar produções com o sistema de escrita tátil. O Braille é utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ainda vai analisar o texto.

Entre redes e anzóis

O Dnocs está de olho nos potenciais da produção pesqueira em açudes, lagos e correlatos. E marcou para o município cearense de Pentecoste curso de Aquicultura Continental. Será no Centro de Pesquisa em Aquicultura Rodolpho Von Ihering, de 23 a 27 próximos. O treinamento terá 40 horas/aula. Informações: (85) 3391 5262, 3391 5261 ou (85) 3352 1235.

TVDN