Comunicado: Recursos do Carnaval

00:00 · 28.01.2017

Diante das perdas de arrecadação e dos problemas hídricos do Estado, justifica-se o cancelamento de verbas do Estado para as festividades de Carnaval nos diversos municípios cearenses. Entretanto, é importante observar que há cidades do Interior em que os dias de folia correspondem às maiores rendas do ano para a população. A festa movimenta a economia, atrai visitantes e dinheiro, além de contribuir para difundir a imagem turística das localidades.

Diálogos

Não se trata de o poder público jogar rios de recursos públicos em festas de Carnaval, o que seria inadequado. Mas é fundamental que haja mais diálogo do poder público em seus vários níveis com a iniciativa privada, com uma certa antecedência, para que as cidades que se beneficiam com as festividades não fiquem prejudicadas. E isso deve ser uma política permanente. E não sazonal, como faz parecer.

Diálogos II

Estes diálogos devem incluir regras claras para a realização das festas, locais-polo para a folia e o respeito às leis e à população das cidades. A falta de organização gera lixo excessivo, desordem urbana, poluição sonora e até violência. Há muitos casos em que moradores são obrigados a sair de suas casas por não suportarem a muvuca carnavalesca. Para tudo, é preciso regras e fiscalização.

"O 'Afrociberdelia' veio com mais samplers, mais tecnologia, poesia falada, psicodélico"

Jorge Du Peixe, vocalista do grupo Nação Zumbi, sobre o último disco da banda gravado com Chico Science. A banda fez show em Fortaleza, na última sexta-feira, e considera a cidade como uma das mais emblemáticas ao longo da sua trajetória.

17 horas

É o horário previsto para a saída de muitos blocos de Pré-Carnaval da Capital , neste sábado, na Praia de Iracema. A programação termina com o show da Bateria da Escola de Samba Mangueira no Aterrinho.

1870 foi o ano

De construção da capela de São Francisco, em Sobral, que posteriormente foi demolida para dar espaço à igreja, um dos maiores ícones de religiosidade da Zona Norte. Veja detalhes no caderno Regional desta edição.

Repasses do Pré

Saiu no Diário Oficial do Município de Fortaleza, do dia 25 passado, a publicação dos editais de apoio aos blocos do ciclo carnavalesco deste ano. Foi tornado público o repasse a 58 agremiações. Terão mais verbas, os blocos qe se apresentarão quatro vezes: R$ 10 mil. Outros, estreantes, com duas saídas, irão receber R$ 5 mil do poder público.

O perigo dos vídeos

Filmar e jogar nas redes sociais tornaram-se movimento comum com o avanço dos smartphones. Nada mais legal do que registrar o fato, fazer uma interpretação e jogá-lo para os amigos como a maior novidade do dia no whatsapp, né? Mas aí há um perigo, aliás vários: interpretação errada gera notícias falsas e destrói reputações. O problema se potencializa quando o autor do vídeo é um agente público a quem cabe discrição, respeito às leis e à dignidade humana. Vazar vídeos de presos em situação constrangedora e ainda sem autorização é igualmente criminoso. Que a Controladoria fique mais atenta a estes casos de desrespeito.