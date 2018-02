Comunicado

01:00 · 24.02.2018

A Casa Civil do Governo do Estado encerra em 5 de março próximo o recebimento de propostas para edital de apoio a políticas públicas nas áreas de esporte, diversidade sexual e eventos religiosos. O chamamento público não é modesto: envolve recursos de R$ 6,7 milhões para bancar atividades de relativas a seminários, simpósios, congressos, feiras, eventos de moda e projetos sociais. Poderia ser mais uma ação ordinária de um ente público, mas não é. Trata-se de uma estratégia de qualificação social - e ampla - que pode ser relacionada a medidas contra a insegurança.

Uma categoria desperta atenção numa visão laica de estado. É a de eventos religiosos. Diz o edital que o objetivo é o de apoiar projetos voltados para o "resgate dos sentimentos de fraternidade, solidariedade, amor e união imbuídos na sociedade", mediante atividades "(...) ligadas à conexão do ser humano com a espiritualidade".

5

De março

É a data final definida pelo Imparh para inscrições em curso de Libras. Trata-se da linguagem brasileira de sinais para surdos e mudos, processo inclusivo aplicado em educação específica e em modelos de comunicação.

300

Reais são a soma

Da taxa de inscrição e do custo do semestre de curso de Libras, com 60 vagas, no Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Atendimento: Av. João Pessoa, 5609 - Damas. Informações: (85) 3433 2960.

"A reforma tem viés cruel de machismo. Não corrige desigualdade e distorções históricas. Nós, mulheres, ganhamos 75% do salário dos homens no mercado formal e temos 20 horas a mais no trabalho doméstico. E isso não é computado"

Vereadora Larissa Gaspar (PPL)

Sobre a reforma da Previdência

Horizonte

Destino turístico e esportivo e referência ambiental do Ceará, a praia do Cumbuco, em Caucaia, está se habilitando para conquistar o Selo Praia Limpa, concedido pelo Governo do Estado. Desde 2009 a certificação passa ao largo de Caucaia e a ordem agora é recuperar o tempo perdido.

Marcas

O selo avalia condições de higiene, limpeza, segurança e conservação da praias, analisadas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que assina a certificação. O selo promove o ordenamento territorial para que atributos naturais, sociais e culturais do litoral sejam mantidos ou resgatados.

Superando dificuldades

O Selo Praia Limpa já está completando 12 anos. Foi instituído pelo Estado a partir da aprovação de projeto de indicação apresentado em 2006 pelo então deputado Adahil Barreto (PR). Como toda matéria assinada pela oposição, a certificação acabou esbarrando em dificuldades políticas. Acabou, no entanto, se consolidando como uma importante ação ambiental.