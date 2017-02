Comunicado

00:00 · 02.02.2017

Depois de ser recebido na Assembleia Legislativa com protestos de servidores (foto), o governador Camilo Santana afirmou que a intenção é apresentar, hoje, aos deputados a porcentagem de reajuste, embora já tenha alertado para a possibilidade de novo adiamento. Os protestos se repetiram em diversas outras Casas, com gestores "quebrando a cabeça" para atender a tais demandas. No Rio, os manifestantes entraram em confronto com a PM.

Origem cearense

Sem conseguir o apoio da maioria necessária para sair vitorioso, o senador José Medeiros (PSD/MT) teve até o último momento de rebater as especulações de que desistiria de concorrer à Presidência da Casa contra o favorito na disputa, Eunício Oliveira (PMDB). O parlamentar derrotado ontem, é potiguar, mas é filho de uma cearense nascida no distrito de Frade, região de Jaguaretama, localizada no Vale do Jaguaribe.

Apoio do PT

A eleição de Eunício Oliveira se fortaleceu com o apoio de parte da bancada do PT, oficializado a poucas horas do pleito. Nas demais forças que integram o partido, porém, a insatisfação com esse entendimento foi notória. Muitos militantes questionaram a aliança com o peemedebista, em face da atuação do parlamentar cearense durante o processo de impeachment da ex- presidente Dilma Rousseff.

"Aqui a prática é que o maior partido é quem indica dentro da sua bancada o candidato à Presidência (...) É sempre bom ter um cearense"

Tasso Jereissati (PSDB), ao avaliar como natural a escolha de Eunício e o impacto para o Ceará.

20

Senadores

Formam a bancada do PMDB no Senado. O partido tem a maioria na Casa, que escolheu, por aclamação, Eunício para concorrer à Presidência. O PSDB tem a segunda maior força, com onze parlamentares.

30

Dias

Foi o prazo prometido por Eunício para finalizar o processo de sabatina no Senado a que deve ser submetido o indicado pelo presidente Michel Temer para substituir Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ceará na história

Antes de Eunício, o último representante cearense a ocupar a Presidência do Senado havia sido o peemedebista Mauro Benevides. Ele ficou à frente da Casa entre 1991 e 1993. Sobre este novo momento, o ex-chefe do Congresso Nacional avaliou que o período no qual Eunício exerceu o papel de líder do PMDB o credenciou a ocupar o novo cargo.

Experiência como aliada

O ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, é um dos advogados da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil na ação que tramita na Corte contra a PEC que extingue o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O conselheiro Domingo Filho esteve, ontem, em Brasília, para discutir o caso com o magistrado. Desde o ano passado, aguarda-se o entendimento do relator da matéria, ministro Celso de Mello. O Supremo teve as atividades retomadas, ontem, com homenagens a Teori Zavascki e debate sobre réus na linha sucessória da Presidência da República, que sofreu novo adiamento.