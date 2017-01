Comunicado: promessas na Segurança

02:00 · 02.01.2017

A Segurança Pública no âmbito da Prefeitura de Fortaleza ficará sob responsabilidade do vice-prefeito Moroni Torgan. Roberto Cláudio promete o lançamento de um plano contra a violência ainda neste 1º semestre.

O governador Camilo Santana chega à metade dos quatro anos de gestão com uma lista de ações no âmbito da Segurança Pública, prometidas durante a campanha eleitoral, que aguardam conclusão. Entre os projetos pensados na área que constam no programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral e não foram lançados até então está a criação de um grupo técnico especializado na formulação das estratégias de combate à violência e a instalação de alarmes especiais nos comércios da Capital. Segundo o governo, os dois projetos já estão em fase de avaliação.

727 pessoas foram vítimas de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que incluem homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, na Região Metropolitana de Fortaleza, de janeiro até novembro.

9 UPAs no Ceará podem ser beneficiadas e passar a receber pacientes com a mudança anunciada na regra para o repasse de verbas pelo Ministério da Saúde. Recursos serão transferidos de acordo com a capacidade das unidades.

"Estamos com o foco em ações que minimizem as possíveis perdas, e incentivando a agricultura a um uso mais consciente". Secretário Francisco Teixeira, relatando as ações do governo estadual para tentar mudar os hábitos da população e agricultura no uso da água.

Pauta única

Apesar do recesso, as movimentações na Câmara dos Deputados durante este mês de janeiro serão intensas, com o acirramento da disputa pela presidência da Casa. A eleição ocorre somente em 2 de fevereiro e terá parlamentar cearense na disputa, André Figueiredo, que quer barrar a reeleição de Rodrigo Maia.

Estudo de idiomas

Terminam amanhã as inscrições para a seleção de novos alunos dos cursos de idiomas do Imparh. São 720 vagas divididas entre Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Japonês e Alemão. Os interessados devem ter pelo menos 14 anos e ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

Primeiros socorros

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de Lei que inclui o ensino de primeiros socorros no currículo dos alunos da educação básica. A proposta recebeu o aval da Comissão de Educação e agora aguarda a avaliação da CCJ. No Ceará, uma lei de 1998 já autoriza as escolas a incluirem o conteúdo no currículo do ensino médio, porém, a ideia é raramente seguida.