Comunicado: Projeto de duplicação

00:00 · 10.01.2017

Está marcada para a próxima quinta-feira, dia 12 de janeiro, a licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para elaboração do projeto de duplicação do trecho da BR-222 entre Fortaleza e Sobral. A obra é uma demanda antiga, principalmente, dos moradores da Zona Norte do Estado, mas até hoje só ficou mesmo na promessa. O trecho, de 230 km, passa por municípios como São Luís do Curu, Umirim, Itapajé e Irauçuba. A realização do projeto deve custar em torno de R$ 1 milhão e, após conclusão, ficará à espera de recursos federais para a execução.

Rodovia duplicada reduz o risco de acidentes fatais e facilita o escoamento de riquezas. O projeto da duplicação é realizado pelo Dnit e os recursos são de uma emenda ao Orçamento Federal do deputado Moses Rodrigues (PMDB).

202

Servidores

Foram expulsos no Ceará nos últimos 14 anos, segundo balanço da Controladoria-Geral da União. No período, o Estado é o 3º do Nordeste com o número mais alto, ficando atrás de Bahia (232) e Pernambuco (231).

5,4

Milhões

De passageiros utilizaram a Linha Sul do Metrô de Fortaleza em 2016. Em comparação com 2015, houve aumento de 800 mil pessoas. O trecho interliga o Centro de Fortaleza aos municípios de Pacatuba e Maracanaú.

"Não é só porque a pessoa tem CNH, que está apta a transportar pessoas. O Uber ou qualquer outro serviço não são regulamentados na cidade"

Eulógio Neto, ex-vereador, ao justificar projeto de sua autoria que dobrou o valor da multa para Uber

Rota alternativa

Foi amplamente divulgado na semana passada, mas não é demais lembrar: os motoristas que geralmente trafegam pela BR-116, chegando na Av. Aguanambi, nos horários de pico, devem buscar rotas alternativas, pois o trecho está interditado para obras. Ontem, primeiro dia de desvio, o trecho virou um caos.

Matrículas

O período de matrículas de alunos novatos das escolas municipais de Fortaleza segue até sexta-feira. No cronograma da Prefeitura, há divisão por faixa etária. Hoje, é dedicado aos estudantes de sete a nove anos. Desde domingo, começaram a se formar filas em frente às unidades mais desejadas pelos pais.

Jeri sem conexão

Uma das praias mais badaladas do Brasil nesta alta Estação, Jericoacoara está lotada de turistas consumindo e contemplando seus encantos. São milhares de selfies e vídeos para registrar os momentos, mas

A postagem nas redes sociais esbarra na péssima qualidade da internet 3G ofertada pelas operadoras com sinal por lá. Irritação para os usuários e prejuízo para o turismo cearense.