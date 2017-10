Comunicado

01:00 · 16.10.2017

Da série "Cada um com seu cada qual". O TRE do Ceará realiza até o fim deste mês a terceira edição do Simulado Nacional de Hardware. Trata-se de uma bateria de testes dos equipamentos que vão ser usados nas votações do ano que vem. As conferências estão sendo feitas em Fortaleza e em Limoeiro do Norte. O objetivo é bem preciso: identificar e registrar eventuais falhas na aparelhagem eletrônica. Mas ideia não é apenas corrigir os problemas - buscam-se, ainda, identificar e aplicar possíveis soluções.

O pente-fino da tecnologia eleitoral alcança 1.008 urnas eletrônicas. Dessas, em Fortaleza, 853 são urnas de seção e 49 de contingência; e 96 são urnas de seção em Limoeiro e 10 de contingência. Todas em modelos de 2009 a 2015.

O tempo segue

E entrou em contagem regressiva o prazo de cadastramento no Tribunal de Justiça do Ceará de interessados em participar de mutirão de conciliação. O TJCE, o Fórum Clóvis Beviláqua e as comarcas do Interior vão se integrar à VII semana nacional de acordos, de 27 de novembro a 1º de dezembro.

Na mira

A pauta faz pontaria em ações cíveis, como direito do consumidor; família; Dpvat - o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre -, usucapião, reintegração de posse e inventários. Para quem quer descascar abacaxis judiciais, é uma oportunidade das boas.

"O Brasil enfrenta um momento de desmonte econômico, e o debate que esses setores defendem é da intolerância, gerando medo nas pessoas"

Deputado Renato Roseno (PSOL)

Sobre a refluxos medievais que atingem até as instituições parlamentares

30 vagas

São disponibilizadas pela Escola de Saúde Pública do Ceará para curso de Especialização em Vigilância Sanitária. As inscrições se encerram hoje e devem ser feitas pelo site da instituição (www.Esp.Ce.Gov.Br/).

2 etapas

Foram definidas para a seleção, ambas classificatórias e eliminatórias: 1) Análise das informações, preenchidas no Currículo Vitae, onde o modelo está disponível no Edital; 2) Prova dissertativa.

Condenação à pobreza

Sob a alegação de que "somos um Estado que tem pouca condição de honrar seus compromissos", o deputado Roberto Mesquita (PSD) tem centrado fogo em operações financeiras que o Governo do Ceará com o BNDES e a Caixa Econômica - ou seja, ele acha que pobre não tem direito a crédito nos bancos. Mesquita não apresenta alternativas de obtenção de crédito.