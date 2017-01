Comunicado: Prática e discurso

00:00 · 27.01.2017 / atualizado às 00:25

Fracassou a tentativa do PDT e do deputado federal cearense André Figueiredo de 'unir a esquerda' em torno da sua candidatura à Presidência da Câmara dos Deputados. Muitos membros do PT e do PC do B já decidiram apoiar a reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM). Reunidos em Fortaleza, na quarta-feira, em evento do MST, o discurso dos aliados, incluindo membros dos três partidos, teve sempre foco na união 'das esquerdas' e das 'forças progressistas' e 'contrárias ao governo golpista'. A prática, entretanto, tem sido diferente...

Regulamentação do UBER ocorreu em cidades como São Paulo e Brasília pela compreensão de poder público e sociedade que aquela era uma demanda real das pessoas e que precisava de lei para ampará-la.

1,2 milhão

De reais dos editais do ciclo carnavalesco da Secretaria de Cultura do Estado (Secult) estão resguardados do corte no repasse de verbas para festividades feito por decreto pelo governador Camilo Santana.

1.372 jovens

Estagiários serão cedidos pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado ao Tribunal Regional Eleitoral. Os garotos irão atuar no cadastro de biometria dos eleitores em 93 municípios cearenses.

"Todo empresário tem que enxergar o futuro e ser otimista. O pessimista não faz nada, fica em casa vendo um seriado qualquer"

Eike Batista, o ex-bilionário de frases fortes e muita conversa, pego pela Polícia Federal com propina na Operação Lava-Jato.

De olho...

O Ministério Público Federal está de olho na operação Pente-Fino do INSS nos benefícios por incapacidade. O MPF no Ceará quer garantir que haja respeito ao devido processo legal e ao amplo direito de defesa daqueles que tiverem o benefício eventualmente cancelado na operação da Previdência.

...Na operação

Além disso, a Procuradoria da República questiona o 'Bônus Especial por Desempenho' concedido, por Medida Provisória, aos médicos peritos do INSS que 'vincula produtividade dos servidores ao cancelamento de Benefícios' de segurados. A questão é polêmica.

Posse de titulares na Aceci

A Academia Cearense de Ciências (Aceci) realizará, nesta sexta-feira, dia 27, a solenidade de posse dos seus novos membros titulares e também dos membros afiliados à Academia. A cerimônia acontecerá no Auditório Castelo Branco na Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC). Com 35 anos de fundação, a Aceci discute ações de governo e de interesse da sociedade.