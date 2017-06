Comunicado

00:00 · 12.06.2017

O governador Camilo Santana (PT) assumiu a tarefa de articular com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e os governadores do Rio Grande do Norte (Robinson Faria, PSD), da Paraíba (Ricardo Coutinho, PSB) e de Pernambuco (Paulo Câmara, PSB) uma reunião para tratar dos embaraços impostos à transposição dos águas do Rio São Francisco por uma decisão do STF que suspendeu a licitação do Eixo Norte, que se estende até Jati (CE) e que, estima-se, atenderá demandas de mais de 7 milhões de pessoas nos quatro estados. Ainda não há data para o encontro, mas fica a certeza de que - com a gravidade dos problemas com a seca - há cidadãos prejudicados por quedas de braço na política e na Justiça.

A liminar que suspendeu a licitação do Eixo Norte foi dada em abril pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O TRF acatou argumentos de um consórcio de empreiteiras que se considerou prejudicado pelo edital elaborado no Ministério da Integração Nacional.

1,389 milhão de reais

São o investimento anunciado pelo Governo do Estado para inclusão econômica e em ações de enfrentamento à pobreza rural, conforme texto já aprovados pela Assembleia Legislativa.

480 agentes rurais

Estão atualmente envolvidos em programas da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado. Cabe aos agentes avaliar a qualidade dos serviços prestados e o desempenho dos agricultores.

"Como essa roupa suja não está sendo lavada em ambiente interno, através das discussões que o regimento manda, infelizmente estamos lavando na tribuna"

Deputado Roberto Mesquita (PSD)

"Botando moral" na Mesa Diretora e cobrando reunião do Colégio de Líderes

Começando cedo

A política é positiva e a democracia deve ser valorizada em todas as instâncias de relação social. Essa pode ser a lição subentendida no apoio que o Tribunal Regional Eleitoral dá de hoje a sexta-feira próxima a oito escolas da rede pública estadual que estão renovando comandos de grêmios estudantis.

O lado certo

O TRE cearense e a Secretaria da Educação do Estado firmaram convênio para promover a educação política a adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Isso é, definitivamente, uma medida exemplar no sentido de combater noções equivocadas, mas bem difundidas ultimamente, de criminalização da política.

A coluna reconhece

De olho no sofrimento de cada dia de acompanhantes e de pacientes na rede hospitalar municipal, o vereador Dummar Ribeiro (PPS) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza compre poltronas reclináveis para equipar as unidades. Dois aspectos relevantes: 1) Não é luxo, mas saúde e dignidade; 2) A proposta, simples e objetiva, não foi clonada.