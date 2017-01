Comunicado: Polêmica em discussão

00:00 · 03.01.2017

Apesar de a Prefeitura de Fortaleza já ter ponto de vista definido quanto à atuação da Uber na Capital, o tema deve voltar ao centro dos debates nesta nova legislatura da Câmara Municipal, em face das divergentes opiniões que o assunto motiva.

No ano passado, a Casa aprovou projeto de lei que torna proibido o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados ou não através de aplicativos, mas a matéria ainda aguarda a sanção.

Limite territorial

O colegiado formado na Assembleia Legislativa para revisar e atualizar as divisas dos municípios cearenses deve, em 2017, finalizar ainda o estudo dos limites de 55 cidades, localizadas nas macrorregiões de Itapipoca, Camocim, Serra da Ibiapaba e Sobral. O trabalho foi realizado em parceria com Ipece e IBGE, com apoio da Aprece, da União dos Vereadores do Ceará (UVC) e do Instituto do Desenvolvimento Agrário.

Lei atualizada

A última lei que consolidou os limites intermunicipais do Estado era, até então, de 1951. Há 65 anos, o Ceará possuía apenas 95 cidades. Mais de seis décadas depois, já foram criados 89 novos municípios, sem haver nenhuma revisão da legislação. Em dezembro passado, a Assembleia aprovou projeto de lei com a descrição dos limites de 128 cidades cearenses, a partir

"Da utilização de novas tecnologias. Ao assumirem os compromissos (na campanha eleitoral), esse é um dos principais: ir ao encontro da população"

Salmito Filho (PDT)

Ao listar, após ser reconduzido à presidência da Câmara Municipal de Fortaleza, os desafios desta legislatura para os demais vereadores empossados em solenidade realizada no último domingo.

2,4

Milhões de reais

Correspondem ao custo de 10 das 11 atrações que se apresentaram na festa de Réveillon realizada no Aterro da Praia de Iracema. O único valor ainda não divulgado no Diário Oficial se refere à verba paga à dupla Jorge e Mateus.

1,6

Bilhão de reais

Representa o total gasto pelo Governo do Estado em 2016 para custear a Saúde, segundo Camilo Santana. O gestor acredita que as verbas repassadas pelo governo federal são ínfimas frente ao tamanho da estrutura no Ceará.

Dia de Reis

Para quem não teve a oportunidade de assistir às apresentações do Ceará Natal de Luz, na Praça do Ferreira, há uma nova oportunidade nesta sexta-feira. Em homenagem ao Dia de Reis, a mostra fecha o ciclo natalino com a participação de grupos de pastoril, boi, reisado, lapinha viva, presépio e fandango. A programação prevê atividades das 8h às 19h.

Reestruturar a Saúde

Depois de a estrutura da Saúde em Fortaleza ser o principal alvo de críticas durante a campanha eleitoral em outubro passado, o prefeito Roberto Cláudio elegeu a área como o foco desse novo mandato. No rol de compromissos assumidos, destacam-se as metas de ampliação dos leitos hospitalares na Capital, com a conclusão das obras do segundo Instituto Doutor José Frota (IJF) e a construção das novas policlínicas, beneficiando os bairros do Jangurussu, Passaré, Rodolfo Teófilo e Siqueira. Na lista dos objetivos ainda está a implantação de nova logística para comprar e distribuir medicamentos.