Comunicado: Polêmica em debate

00:00 · 26.12.2016

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa projeto de Lei do deputado Danniel Oliveira (PMDB) que declara a vaquejada como Patrimônio Cultural do Estado, a exemplo de dispositivo sancionado por Temer que elevou a atividade à manifestação da cultura nacional. O reconhecimento do governo federal, porém, não altera a decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou proibida a realização de vaquejadas após considerar inconstitucional Lei do Ceará que regulamentava a prática. Tramitam no Congresso Nacional PECs com a intenção de legalizar novamente a atividade.

Os deputados dão continuidade, amanhã, às discussões da proposta para Lei Orçamentária Anual. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne, às 8h para deliberar sobre as emendas parlamentares.

25 bilhões de reais

Estão previstos para o orçamento do próximo ano. O valor é quase R$ 1 bilhão a mais que o aprovado na Lei Orçamentária Anual de 2016. A peça traz projeção otimista em relação ao repasse do FPE.

1.288 emendas

Foram apresentadas pelos deputados ao orçamento do Estado para 2017. Quase todos os parlamentares apresentaram sugestões. Sem a votação concluída, Assembleia teve de fazer algo raro: adiar o recesso.

"Vocês agora são do TCE (Tribunal de Contas do Estado). Vamos somar e multiplicar"

Alexandre Figueiredo, em conversa com grupo de servidores do extinto Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Representantes da categoria se reuniram com os conselheiros do TCE na semana passada para tratar da fusão de atribuições. Um relatório das atividades que eram desempenhadas no TCM será entregue à presidência da Corte de Contas do Estado.

Direitos humanos

O Escritório de Diretos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aluísio Lorscheider, inaugurado antes do Natal na Câmara Municipal de Fortaleza, promete fortalecer o relacionamento da população com a Casa. O foco é assegurar justiça social às vítimas diretas de graves desigualdades.

Programação

Assim como ocorreu no último fim de semana, devido às comemorações natalinas, diversos serviços do Estado terão regime de horário diferenciado no Réveillon. O Metrô de Fortaleza (Metrofor), por exemplo, terá operação normal no sábado (31), porém, estará fechado durante o domingo (1º).

Combate à crise hídrica

O Governo do Estado inaugura, hoje, às 8h30, o Sistema de Captação Pressurizada no Açude Gavião. O projeto é um dos pontos previstos no Plano de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com investimento de R$ 6,8 milhões, a estrutura é planejada para evitar o desabastecimento em caso de agravamento da crise hídrica no próximo ano.