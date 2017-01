Comunicado: Peso da eleição na Câmara

00:00 · 09.01.2017

Após o ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso desde o ano passado, exercer papel decisivo no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a disputa pelo comando na Câmara dos Deputados ganhou outro peso, em face da relevância do cargo e da influência dele nos caminhos da nação. Para o futuro da Casa, todos os candidatos destacam a necessidade de fortalecer o Legislativo, ampliar o protagonismo do Parlamento e recuperar a credibilidade, embora nenhum deles já tenha deixado claro quais medidas são capazes de fazer o próximo presidente alcançar tal objetivo.

Chegou ao fim o recesso do Supremo Tribunal Federal (STF). Com o retorno das atividades, as atenções se voltam ao ministro Celso de Mello, relator da ação contra a emenda à Constituição que extingue o TCM.

22

Linhas de ônibus

Estão com novo itinerário a partir de hoje, devido ao bloqueio para a continuidade das obras de drenagem da Avenida Aguanambi, no trecho entre o viaduto da Av. 13 de Maio e a Rua Bonfim Sobrinho.

1176

Profissionais

Formam o efetivo preparado para reforçar a segurança nas regiões da Capital e do Interior do Estado onde há o maior fluxo de turistas neste mês de janeiro. São 627 policiais civis, 487 policiais militares e 62 bombeiros.

"Podem ter certeza de que vou dar o melhor de mim e aplicar minha experiência para que a segurança do Estado siga avançando"

André Costa, após ser empossado como novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Linha de frente

O prefeito Roberto Cláudio escolheu o vereador novato Ésio Feitosa (PPL) para liderar o governo municipal na Câmara. Os outros três parlamentares definidos para exercer o papel de vice-liderança também estão no primeiro mandato: Renan Colares (PDT), Michel Lins (PPS) e Dr. Porto (PRTB).

Nova estratégia

Na legislatura anterior, o vereador Evaldo Lima, à época exercendo o primeiro mandato, foi escolhido para ocupar a liderança do prefeito na Câmara. Na definição de quem ficaria na vice-liderança, Roberto Cláudio recorreu ao parlamentar Didi Mangueira (PDT), reeleito em 2016 para o quarto mandato.

Solidariedade vital

Um ônibus com posto móvel do Hemoce estará hoje e amanhã, das 14h às 20h, no estacionamento do Shopping Iguatemi para coletar doações e reforçar o estoque de sangue. Todo o processo leva em média de 30 a 40 minutos. Com apenas uma bolsa é possível salvar de três até quatro vidas. A unidade também fará o cadastro para possíveis doações de medula óssea.