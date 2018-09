Comunicado

01:00 · 17.09.2018

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) realiza em Fortaleza, hoje a 11 de outubro, Seminário de Fortalecimento da Gestão Municipal para o Desenvolvimento Local e Sustentável. A ideia é sensibilizar servidores municipais para a compreensão da necessidade de planejamento e desenvolvimento na administração pública. O treinamento integra o programa +Gestão Municipal, iniciativa da Sudene para a capacitação da gestão do poder público local, e será ministrado na Escola Superior de Administração Fazendária (Rua Barão de Aracati, 909 - 1º andar - Aldeota).

Entre outros temas, a programação inclui a elaboração de projetos para administrar transferências voluntárias de recursos da União - os chamados fundos constitucionais - e tratará do cenário local diante da agenda de objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela ONU.

350 Vagas

Estão disponíveis no projeto Enel Compartilha Inclusão Digital, da concessionária de energia Enel. São cursos gratuitos de informática, áudio e vídeo, Excel e aplicativos sociais, somando 40 turmas em diferentes horários.

15 Anos de idade

São o mínima para os alunos. As inscrições vão até dia 30 nas unidades da Enel em Tancredo Neves, Vila Velha, José Walter e Parque Nazaré, em Fortaleza. Menores devem se inscrever acompanhados de responsável.

"Ensinamento basilar da cidadania e da religiosidade espiritual"



Deputado Fernando Hugo (PP)

Que acha que devem ser incluídas na grade curricular das escolas públicas e privadas disciplinas sobre noções de cidadania. "Precisamos formar gente, formar seres humanos, com valores bem estabelecidos", diz.

Redesenhando

Caucaia está dando uma repaginada bacana na malha viária. A Prefeitura firmou parceria com órgãos estaduais e planeja reduzir índices de acidentes de trânsito. Quarenta e uma ruas localizadas em dez bairros vão receber 70 mil metros quadrados de asfalto, equivalentes a 14 quilômetros.

Numerologia

A sopa de números da repavimentação de Caucaia - que já chega a 364 mil habitantes, conforme dados do IBGE - se completa com cifrões: é previsto investimento de R$ 2,3 milhões. Os recursos vão servir também para implantação de nova, e obviamente necessária, sinalização de trânsito.

As vozes e as emoções

A Universidade de Fortaleza recebe até hoje inscrições para o XXIV Encontro de Corais da Unifor, ação que promove o intercâmbio cultural, a difusão, a integração, o desenvolvimento e fortalecimento de corais e de grupos vocais. O evento será realizado em 4 e 5 de outubro e é aberto a corais infantis, juvenis, adultos, terceira idade, vozes mistas ou iguais, corporativos, universitários, religiosos e independentes, entre outras formações. Informações no site.