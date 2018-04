Comunicado

01:00 · 30.04.2018

Leva a assinatura do deputado Leonardo Araújo (MDB) projeto que institui no Ceará a campanha Maio Cinza. É uma ação para a prevenção e a redução de casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. Leonardo Araújo não está criando nada de novo e nem está querendo ficar com o que não é dele. "A Campanha Maio Cinza tem essa denominação em homenagem ao Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, (..) em 25 de maio", esclarece. O público-alvo é extenso: de estudantes a representações oficiais e não-governamentais.

Dos objetivos listados, destaquem-se três: "Orientar os pais e responsáveis sobre os cuidados necessários capazes de evitar o desaparecimento de crianças e adolescentes"; "Fornecer orientação aos pais e responsáveis sobre os procedimentos imediatos a serem adotados ao constatar o desaparecimento dos filhos (as)" e "Incentivar a população a denunciar o desaparecimento de crianças e adolescentes aos órgão públicos". O nome disso é esclarecimento.

6

De maio

É a data final para inscrições em concurso público que a Prefeitura de Fortaleza vai promover para selecionar profissionais da área de saúde. Há 2.467 vagas, das quais 1.168 para níveis médio e fundamental, 1.009 para nível superior e 290 para médicos.

27

De maio

É a data prevista pela Prefeitura de Fortaleza para a aplicação da prova objetiva do concurso da saúde para os níveis fundamental, médio e superior. Para os candidatos a médicos, a data definida do exame é 3 de junho.

Frase

"A falta d'água poderá se tornar um gravíssimo problema no segundo semestre deste ano"

Deputado Carlos Matos (PSDB) fazendo uma espécie de "sortilégio político-ambiental" para apontar um risco que ronda o Ceará e parte do Nordeste: o desabastecimento por conta do atraso das obras de transposição das águas do Rio São Francisco.

Nova perspectiva

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) põe para funcionar hoje, no Bairro Jangurussu, a nova sede do Serviço de Atenção Especializada para pessoas vivendo com HIV/Aids. A unidade vai funcionar na Policlínica João Pompeu Lopes Randal. Antes, estava num posto de saúde do Jacarecanga.

Ponta a ponta

O atendimento vai incluir testes de diagnóstico, palestras e distribuição de material informativo e de preservativos masculinos e femininos. O Município também mantém serviços assim nos bairros Cocó, Rodolfo Teófilo, Conjunto Ceará, José Walter, Jóquei Clube, Jacarecanga, Messejana e Edson Queiroz.

Cena Belchior

Para homenagear o cantor e compositor Antonio Carlos Belchior (1946-2017), a Prefeitura de Sobral reúne hoje a Orquestra Eleazar de Carvalho e a banda local Trovador Eletrônico. As formações vão interpretar obras do autor sobralense, marcando um ano da morte dele. As apresentações serão realizadas a partir das 19h, em frente ao Teatro São João. E serão gratuitas.