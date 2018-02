Comunicado

01:00 · 23.02.2018

A política adora situações assim. E costuma ser prodigiosa em criar palcos para discursos de tons diversos - dos mais otimistas aos mais pessimistas, vale notar. Entre esses palcos, há três sendo iluminados na Câmara federal com auxílio de parlamentares cearenses. Um é a comissão especial que elabora propostas legislativas para promover a Cultura da Paz. Outro é a comissão que trata do Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. O terceiro dá conta de proposta que cria o regime penitenciário de segurança máxima. No primeiro, atua o deputado Odorico Monteiro (PSB), na condição de titular. No segundo, Domingos Neto (PSD) e Luizianne Lins (PT) estão na suplência. No último, Vitor Valim (MDB) aparece como entre os titulares e Flávio Sabino (PR) entre os suplentes.

Reengrenando

A Comissão Especial de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens vem anunciando que quer pressa na conclusão dos trabalhos. O grupo retomou atividades esta semana. A proposta sob avaliação resulta da Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência contra Jovens Negros e Pobres. O plano tem cinco metas. A principal é a redução das mortes de jovens.

Discussões locais

Na Assembleia do Ceará, há um polo de debates sobre a carnificina na juventude. É o Comitê pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, que criou um certo "Diálogo Temático Intersetorial da Plataforma dos Centros Urbanos para Prevenção de Homicídios na Adolescência" - nome bacana, admita-se. Em Fortaleza, existe um "Comitê Executivo Municipal" instituído por decreto.

600

Mil

Vidas preservadas em 10 anos. Essa é uma das metas da comissão que se dedica na Câmara ao Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. Outro objetivo é zerar a letalidade das polícias.

709

Jovens de 10 a 19 anos de idade

Foram assassinados no Ceará no primeiro semestre de 2017, segundo o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência - crescimento de 71% dos casos em relação ao mesmo período de 2016.

De dar inveja

A Campanha Ceará sem Drogas, promovida pela Assembleia, chegará a março com 23 municípios visitados. Itatira, Morada Nova e Itapajé já estão na lista. O projeto está fazendo quatro anos. O palestrante principal, o ex-jogador Walter Casagrande, tem sido recebido em escolas do Interior com mais entusiasmo do que os deputados.

Um debate que é de todos

Por Whats App - (85) 9964 7397 -, leitor oferece à Coluna sugestão de abordagem. "Não é hora de discutir com seriedade, profundidade e frieza as propostas de legalização das drogas? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um dos que defendem isso". É fato. Mas o debate exige a participação de famílias, educadores, economistas, religiosos, profissionais de saúde e juristas. Deixar só nas mãos de políticos pode não ser bom negócio.

"A morte começa no abandono e é preciso superar isso"

Deputado Renato Roseno (PSOL) relator na Assembleia Legislativa do Comitê pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. O colegiado foi formado em 2016, numa articulação com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e tinha o então deputado Ivo Gomes (PDT) como presidente. Hoje, Ivo é prefeito de Sobral