Comunicado

01:00 · 21.09.2018

Está por um tantinho assim de passar na Câmara dos Deputados proposta que permite a dedução no Imposto de Renda de despesas feitas com cuidadores de idosos. A medida cai bem para três lados: o que paga, o que recebe e o que decide. No primeiro, porque a mordida do Leão fica menor. No outro, porque a tributação menos rigorosa amplia as perspectivas de criação de vagas de trabalho. No último, porque angaria simpatias do contribuinte. Atualmente, de acordo com sites especializados na Internet, o salário médio do cuidador de idosos no Ceará é de R$ 1,237 mil.

A comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa vai analisar a matéria - lá, não há nenhum parlamentar cearense. Mas as de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde há representantes locais, também apreciarão o texto.

322

Vagas

No mercado de trabalho estão sendo ofertadas por meio das unidades de atendimento do Sine Municipal de Fortaleza, equipamentos geridos pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico em parceria com o Ministério do Trabalho.

3

Unidades

Do Sine funcionam em Fortaleza: Avenida Bezerra de Menezes, 459 - Bairro Farias Brito; avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia; e avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Siqueira. As vagas incluem percentual para pessoas com deficiência.

"A falta crescente de recursos para a saúde tem a ver com essa PEC do Congelamento"

Deputado Manuel Santana (PT) sobre a Proposta de Emenda à Constituição que congela gastos públicos, inclusive os essenciais, por 20 anos.

Esclarecendo

O Sistema Fiec, encabeçado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, marcou para 2 de outubro próximo seminário sobre o e-social. Trata-se do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, com o qual o Governo controla mais de perto as informações relativas aos trabalhadores.

Assinaturas

O e-social unifica dados sobre vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações relacionadas ao FGTS. A Fiec fez parceria com órgãos federais para realizar o seminário. As inscrições são feitas na Internet: https://goo.Gl/r4JfU6.

Dinheiro a caminho

O Projeto de Desenvolvimento Produtivo, Acesso à Água e de Capacidades para o Semiárido do Ceará (Projeto Paulo Freire), desenvolvido pelo Governo do Estado, será irrigado com US$ 25 milhões. O dinheiro será canalizado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e a Constituição, Justiça e Redação, da Assembleia Legislativa, já aprovou o empréstimo.