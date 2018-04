Comunicado

01:00 · 27.04.2018

Foi o governador Camilo Santana (PT) quem deu a senha para que, ontem, se aquecessem discussões nos plenários da Assembleia Legislativa e da Câmara de Fortaleza. Segundo Camilo anunciou em rede social na Internet, 1,4 mil novos policiais militares serão formados em 13 de junho próximo e estarão prontos para trabalhar em ações de segurança pública. O fato é que uma linha parece costurar tanto as falas da oposição quanto as da própria situação: o nó não estaria no contingente, mas nas estratégias aplicadas no setor.

Apesar de não se conformar com o discurso oficial, a oposição não conseguiu estabelecer como contraponto uma retórica minimamente lógica e organizada. E acredite: há observadores da política avaliando que muitos parlamentares não fazem questão de ideias consensuais.

59

Municípios

Do Ceará estão agora com cobertura 4G da operadora de telefonia Oi. A empresa diz que aumentou 85% o número de acessos para o serviço de banda larga fixa.

121,2

Milhões

De reais são o montante declarado de investimentos da Oi no Estado. Segundo a companhia, esse valor representa 17% a mais em relação ao que foi investido em 2016.

Estamos assistindo cortes de recursos para a educação, principalmente para universidades públicas, atingindo todo um trabalho desenvolvido

Deputada Rachel Marques (PT) sobre contingenciamento de verbas para demandas básicas.

Façam...

Se o senhor e a senhora são daqueles que, chegando um feriadão como esse, ficam de olho no céu, buscando sinais de chuva, saibam: pode dar praia no Ceará, sim, mas com alguma chuva e uma certa nebulosidade. É o que informam os institutos que monitoram tempo e clima.

...Suas apostas

As previsões indicam variações de temperatura de 23º a 30º de hoje a terça, sempre com sol e muitas nuvens durante o dia. Hoje e amanhã há 60% de possibilidades de chuva, mas pouquinho: 3 milímetros, em média. Segunda e terça, a chance aumenta para 90%, podendo chegar a 10 mm.

Parece que vai ter bolo

Ainda sobre segurança, vale observar: um projeto do deputado Ely Aguiar (PSDC) propondo a criação de delegacias de narcóticos em municípios com mais de 100 mil habitantes está pertinho de completar um ano de tramitação - mês que vem, para ser preciso. O autor diz que regiões que não tenham cidades-polo com esse contingente populacional também poderiam receber unidades assim.