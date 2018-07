Comunicado

01:00 · 12.07.2018

Soma 15 milhões de reais o investimento projetado pela União para o Ceará num laboratório de segurança pública. O equipamento deve desenvolver ações integradas de pesquisa, estratégia e inteligência. Note-se: o que vier para fortalecer a segurança pública deve ser saudado. Há um cenário complicado nesse setor, que exige mais e mais investimentos qualificados. Mas é importante que o cidadão acompanhe direitinho o cumprimento do compromisso. Afinal, tem período eleitoral aí pela frente e é preciso diferenciar o que é promessa do que é ação.

Polícia Rodoviária Federal, Universidade Federal do Ceará e Secretaria da Segurança vão dividir os resultados do laboratório. Cerca de 250 pesquisadores vão trabalhar lá, num espaço de 5 mil metros quadrados.

2,604

Milhões

De reais foram o investimento declarado na reforma e ampliação da Escola de Tempo Integral (ETI) Filgueiras Lima, no bairro Jardim América. A unidade integra o Programa Juntos por Fortaleza.

450

Estudantes

Do 6º ao 9º ano são o público direto da escola, que teve incluídos auditório, vestiários masculino e feminino, cozinha, refeitório, biblioteca, ambiente do professor, entre outros espaços.

"É pela educação que vamos, efetivamente, transformar a sociedade cearense (...). Teremos uma geração futura com condições bem melhores de desenvolvimento"

Deputado Evandro Leitão (PDT)

Sobre melhorias no ensino público do Estado. Segundo ele, das 100 melhores escolas públicas do Brasil na educação básica, 77 são cearenses.

Gentes

Se fossem uma cidade, os condomínios seriam a de segunda maior população do Ceará. Afinal, comportam cerca de 1 milhão de moradores. A informação é da Associação das Administradoras e Condomínios do Ceará. Amanhã, aliás, é data relevante para síndicos e similares.

É de lei

Pois saiba: termina na sexta-feira o prazo para que condomínios se enquadrem no eSocial, sistema de escrituração digital de informações fiscais previdenciárias e trabalhistas. O Ceará tem mais de 6,5 mil condomínios. Todos precisam estar adequados ao programa.

Mais pra lá do que pra cá

As oscilações dos custos dos planos de saúde para os segurados estão na pauta política. As Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) já estão dedicando audiências ao assunto. O Ceará está representado somente no primeiro colegiado, pelo senador José Pimentel (PT).