Comunicado

01:00 · 26.02.2018

Pouca coisa separa os cofres da Prefeitura de Fortaleza de US$ 83 milhões - algo em torno de R$ 270,165 milhões - a serem emprestados pela Corporação Andina de Fomento. Dinheiramas assim, além dos trâmites legais, têm de vencer barreiras políticas. Por isso, dependem mais de articulações e diálogos do que de contas matemáticas, e precisam superar discussões e injunções em plenários. Os recursos vão ser aplicados no Programa "Fortaleza, Cidade com Futuro". E futuro é, de fato, expressão cabível. Afinal, 2020, com uma cena eleitoral imprevisível, vem aí.

O Salão de Abril, um dos mais importantes eventos de artes do País, promovido pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, está apagando 75 velinhas e fazendo 69 edições em 2018. E lançou edital de R$ 190 mil para selecionar e premiar até 30 trabalhos. O Salão está previsto para 13 de abril a 15 de junho, na casa do Barão de Camocim (acima).

20

De março

É a data final para inscrições em concurso promovido pelo Tribunal de Justiça do Ceará para o cargo de juiz estadual. A expectativa da administração do TJCE é concluir a seleção ainda este ano.

50

Vagas

São ofertadas e a aplicação das provas será do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Para concorrer é preciso ser bacharel em Direito, com pelo menos três anos de experiência.

"A principal fonte de renda de alguns municípios pertence à aposentadoria. Quantas prefeituras e comerciantes iriam falir ou diminuir se a aposentadoria rural acabar?"

Vereador Gardel Rolim (PPL) sobre a proposta da Reforma da Previdência.

Os fins...

Ser empreendedor em Sobral pode ficar mais fácil. Ou, dependendo do ponto de vista, menos complicado. É que a prefeitura e a Junta Comercial do Estado firmaram um convênio digamos, "desenguiçador". A ideia é facilitar com medidas de desburocratização a abertura de novas empresas no município.

...E os meios

Há focos específicos no acordo de cooperação entre a Prefeitura de Sobral e a Junta. São a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim), e o Projeto Integrar, que tem implantação, operação e consolidação previstos no convênio.

Cenários diferentes

Matematicamente analisada, a situação é assim: hoje, vencer a burocracia para abertura e demais registros de empresas em Sobral consume, em média, preciosos 15 dias de quem que empreender. Com o convênio, que prevê um balcão de digitalização da Unidade Descentralizada da Jucec, vai cair para um dia útil.