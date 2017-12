Comunicado

01:00 · 13.12.2017

O Governo do Estado diz que quer injetar até R$ 8,7 bilhões na economia cearense até o fim do ano que vem. No mundo de ideias para 2018 - que é ano eleitoral, convém lembrar -, essa é uma que deve ganhar destaque na pauta política. É uma proposta que se baseia em desburocratização, parcerias e agilidade gerencial. E é aí que a coisa pega. Afinal, a aplicação de medidas que preveem tantos recursos - associados à criação de mais de 500 mil empregos, segundo a retórica oficial - exige não apenas diálogo, mas a compreensão dos interesses coletivos envolvidos.

Dá série "E o pedestre? O pedestre que se dane!". Na rua Pinto Madeira, entre Antonio Augusto e Ildefonso Albano, uma oficina fez da calçada um estacionamento. Quem anda a pé leva a pior. E a Prefeitura nem liga.

17

De dezembro

É a data final para inscrições, unicamente no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura na Internet (https://goo.gl/pT7KTs), em processo seletivo novos alunos do Centro de Línguas do Imparh.

1.190

Vagas

Estão sendo ofertadas para os cursos de português, inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. Os candidatos devem ter idade mínima de 14 anos, preencher formulário eletrônico e pagar a taxa de R$ 70.

"Os cortes são drásticos, e o Ceará vai sofrer um impacto muito grande, especialmente nos municípios com dificuldades financeiras"

Deputado Audic Mota (PMDB) sobre o sacrifício de recursos da educação, determinado pela gestão de Michel Temer - do mesmo partido de Audic

O desfecho

Quem acompanhou os fatos políticos dos últimos anos não se espantou com a anunciada desistência do palhaço cearense Tiririca de ser mais uma vez candidato a deputado federal - ele é do PR de São Paulo, partido cujo presidente nacional, Antonio Carlos Rodrigues, está no xilindró. Tiririca já não dialoga nem com seus antigos colegas.

Repúdio

Em abril de 2016, após ter votado pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), assessores de Tiririca leram para ele carta de entidades e profissionais circenses reprovando a postura que adotou, alinhada a Eduardo Cunha e Michel Temer. "O senhor não representou os palhaços e palhaças profissionais", acusava o texto.

Mineiro de Canoa, uai!

Nascido em Minas Gerais, mas "canoeiro" de alma e coração, o empresário José Ruy Barbosa recebe sexta-feira o título de Cidadão de Aracati. Ruy é um dos articuladores e gestores da Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada, que tem empenhado criatividade e até mesmo recursos financeiros para manter a praia mais charmosa do Ceará no topo do ranking nacional de destinos turísticos.