Comunicado: O destino de Camilo

00:00 · 18.01.2017 / atualizado às 02:04

Antes de tomar a rota do Oriente Médio e da Ásia, Camilo Santana se reuniu com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Pauta: diálogos sobre conjuntura política e uma possível transferência dele do PT para o PSB. Até o encontro, a mudança de partido estava em stand-by. O Palácio Abolição sempre evita comentar a possibilidade, embora Camilo tenha demonstrado reiteradas vezes certo desconforto no PT. Já cheio de lideranças, o PDT não seria uma opção viável para Camilo. A sigla mais conveniente para o momento parece mesmo ser o PSB, mas isso ainda depende de articulação.

Concerto para Moviola, show do pianista e arranjador Ricardo Bacelar, acontecerá no próximo sábado, dia 21, às 19h30, no Cineteatro São Luiz. No repertório, clássicos do Jazz internacional e pérolas da música brasileira. Imperdível!

4 bi

de reais

É o valor a ser investido na refinaria de petróleo a ser instalada no Ceará, de acordo com estudos, que estão sendo feitos em parceria com empresa chinesa. Ontem, Camilo mostrou o projeto de refino aos iranianos.

128

Municípios

Cearenses tiveram os limites atualizados em nova lei promulgada pela Assembleia Legislativa. O trabalho havia sido iniciado em 2009 em parceria do Legislativo Estadual cearense com o IBGE e o Ipece.

"O Brasil precisa retomar um projeto de Nação. E isso passa pelo fortalecimento do Legislativo"

André Figueiredo, deputado federal cearense, ao lançar sua candidatura à Presidência da Câmara Federal pelo PDT. Ele espera contar com partidos como PT, PC do B e Psol, nesta empreitada.

O PT no centro

Mesmo que saia do partido, Camilo Santana quer seguir com o PT como aliado de primeira hora, prova disso foi a nomeação de Nelson Martins para a Casa Civil. Para quem acompanha as articulações, essa é uma das equações delicadas. De olho em 2018, o PT ainda detém o maior tempo de TV entre os aliados.

Dificuldades

Em conversa recente com esta coluna, o ex-secretário da gestão Luizianne Lins e atual suplente de senador, Waldemir Catanho, disse que o PT está 'bem' com o governador Camilo Santana. Sobre o relato de dificuldades de Camilo no partido, ele disse: "qualquer filiado ao PT tem dificuldade dentro de algumas correntes".

Transposição preocupa

O prazo dado pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, de publicação do edital para retomada das obras da Transposição do São Francisco, que era dia 15 de janeiro, já passou e nada de publicação. Ontem, o deputado Danilo Forte esteve no Ministério e ouviu o seguinte: o edital foi impugnado pela CGU. 'Vai atrasar muito. A situação é preocupante', diz ele.