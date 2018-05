Comunicado

01:00 · 05.05.2018

Fortaleza tem atualmente um voo diário para a Florida (EUA). São 270 assentos no avião. Até dezembro, conforme anúncio oficial, a frequência vai passar a ser de 20 voos diários para a Florida. Ou seja, a quantidade de assentos tende a ir a pelo menos 4,020 mil - desconsiderando eventuais variações, em função da capacidade de cada aeronave. Ou seja, prevê-se um aumento de 1.388%. Mas há uma questão: onde vão arregimentar tantos passageiros em apenas seis meses?

Na contabilidade aérea, a configuração dos voos para a Florida vai ficar assim: sete por semana da companhia Gol e três por semana da Latam para Miami; e mais sete semanais da Gol e três da empresa Latam para Orlando. Desafio, teu nome é viabilidade econômica.

30 de junho

É a data máxima prevista pelo Tribunal de Justiça do Estado para implantação de novas varas nos municípios de Horizonte, Canindé, Itaitinga, Acaraú, Beberibe, São Gonçalo do Amarante e Caucaia.

8 comarcas

Deverão ter novas varas até 19 de dezembro próximo, segundo cronograma do TJCE: Iguatu, Russas, Viçosa do Ceará, Trairi e Icó (uma vara em cada uma); e Juazeiro, Sobral e Maracanaú (duas novas varas por comarca)

"Falta uma política nacional de segurança, com metas, avaliações, recursos financeiros, e com um desenho institucional, estabelecendo o que é de responsabilidade do Governo Federal, e o que é dos governos estaduais e municipais"

Vereador Salmito Filho (PDT)

Sobre o compartilhamento de atribuições nas políticas de Segurança Pública

O que não temos

Castigado pelas secas sequenciadas de seis anos, o Ceará deve ter perda de 3,6% na safra agrícola de 2018, comparando com o resultado do ano passado. A redução foi apurada pelo IBGE e já está sendo considerada por estudos como os que são realizados sistematicamente pelo BNB.

O que temos

Mas nem tudo esturricou. Segundo a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), órgão estadual, de 155 açudes monitorados, 17 estão sangrando, 27 superam mais de 90% da capacidade e 84 contém menos de 30% do volume máximo. Isso representa 16,5% da água que pode ser acumulada.

Aberta ao diálogo

