Comunicado

01:00 · 16.12.2017

A fiscalização eletrônica das faixas de ônibus de Fortaleza só funciona a todo vapor em dias úteis, certo? Assim, o trânsito flui mais ágil, certo? E motoristas e pedestres têm mais segurança, certo? Errado, errado e errado. No feriado de 15 de novembro - que, obviamente, não é dia útil -, um cidadão foi duas vezes vítima da indústria da multa da Prefeitura na Rua Padre Valdevino. Foi "flagrado" às 11h18min14seg (foto 1) e às 11h19min47 (foto 2). Além das multas, pegou duas vezes sete pontos na habilitação.

Definições

Em 4 de janeiro do ano passado, a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC)começou a multar quem circula nas faixas exclusivas. O tráfego só é permitido para ônibus, táxis, vans e veículos de transporte escolar. Os demais só podem entrar para ter acesso a estacionamentos e imóveis e para fazer conversões à direita nos cruzamentos imediatos.

Punição indevida

A própria AMC divulgou os dias e horários das faixas: segunda a sexta-feira, de 5 às 21h; e sábados, das 5 às 16h. Aos domingos e feriados, diz o órgão, a circulação é livre - o site da autarquia mantém as orientações (goo.Gl/kZuyjE). Mas quem cair no "conto da faixa" vai ter de recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) para não ser indevidamente punido.

"Dizer que ajudar crianças a se alimentar é politicagem é maldade"

Deputado Osmar Baquit (PSD)

Criticando pronunciamento do colega Heitor Férrer (PSB), para que o Cartão Mais Infância - política pública implementada pelo Governo do Ceará - não significará a melhoria da qualidade de vida da população. "Ele (o governador Camilo Santana precisa criar bolsa, mas não adianta se não oferecer a atenção básica à população", disse Heitor

2 de janeiro

É a data de abertura das inscrições para seleção de integrantes do Comitê de Participação de Adolescentes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza. O período segue até 31 de janeiro.

10 adolescentes

De 12 e 16 anos de idade, com experiência de participação em processos focados na promoção e defesa dos direitos humanos serão selecionados para o Comitê. As inscrições podem ser feitas na Rua Guilherme Rocha, 1469 - Centro.

Não passa nada

A Enel, antiga Coelce, fez um desarranjo na calçada da Avenida Rui Barbosa à altura do número 818. Para sustentar a fiação que, de tão pesada, já estava entortando um poste, a empresa fincou mais outro. Resultado óbvio para qualquer estagiário de engenharia: a passagem de pedestres foi obstruída. Só a Prefeitura de Fortaleza não enxergou a aberração.

Indo para outro nível

Neste finzinho de ano, a vereadora Larissa Gaspar (PPL) pôs para tramitar projeto na Câmara de Fortaleza que vai além das quizilas costumeiras entre situação e oposição e de discursos vazios que ocupam o plenário. Ela quer criar o Conselho Municipal dos Direitos Humanos. Entre os objetivos do órgão, diz, estariam "receber, apurar, encaminhar e monitorar denúncias ou queixas de violações dos direitos humanos" no Município. Numa cidade onde agressão e omissão viraram regras, e são até divulgadas em redes sociais, nada poderia ser mais adequado.