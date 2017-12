Comunicado

01:00 · 21.12.2017

O que (não) se vê sob o entulho na foto é uma calçada. A situação bizarra, em que lixo tem mais espaço do que as pessoas, está na Rua Júlio Ventura, na Aldeota, entre Torres Câmara e Afonso Celso. E a Prefeitura nem liga.

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) potencializou a produção e doação de mudas. No viveiro do Parque Estadual Botânico, em Caucaia, o índice cresceu 96%, saindo da 41.271 mudas em 2016 para 81.001 em 2017. A maior parte seguiu para prefeituras, entidades e órgãos públicos, escolas e para a comunidade em geral, mediante solicitação formal e o compromisso de plantio e cuidado no desenvolvimento. Já as visitas ao Parque tiveram avanço superior a 100%. Haviam sido 20.784 pessoas em 2016, passando para 41,5 mil este ano. Em 2017, foram atendidos 363 escolas e grupos.

156 famílias

Das comunidades de Moreias e Corguinho, em Camocim, terão sistema de abastecimento d'água. As obras integram o Projeto São José III e serão executadas pelo Governo do Estado, ao custo de R$ 586.295,00.

1 bilhão

De reais é o volume de investimentos que o Estado diz dispor para investir em projetos desse porte, referentes à segurança hídrica. Há 82 obras assim em andamento e 32 em fase final da licitação, conforme o Governo.

"Uma política pública de cultura é fundamental e perpassa inclusive por questões que dizem respeito à violência urbana"

Vereador Salmito Filho (PDT)

Sobre a importância da gestão cultural como um dos antídotos para problemas causados pela instabilidade da segurança pública.

Na tela

O Município de Crateús (com 74.426, segundo estimativa do IBGE, e a 350 quilômetros de Fortaleza), vai ganhar um cinema estalando de novo. O custo anunciado para a obra é de R$ 2,6 milhões, dinheiro que sairá dos cofres estaduais e federais. A expectativa é de que a sala esteja operando já em maio de 2018.

De olho

O cinema de Crateús integra um pacotão articulado entre a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, a Agência Nacional de Cinema e gestões municipais. O governador Camilo Santana (PT) diz que se trata de um esforço para diminuir a violência. Ou seja, tem de ver o que vai ser exibido aí, hein?

De mão beijada

Instituição de fins e direitos privados, uma associação que reuniria praticantes de bicicross - e que desde 2011 não realiza evento nenhum - pode se apossar de um terreno no Pici pertencente ao povo de Fortaleza. Basta que a Câmara Municipal aprove e o prefeito sancione projeto que dá o imóvel, de mão beijada, para a entidade. A matéria é assinada pelo vereador Eron Moreira (PP).