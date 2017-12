Comunicado

00:00 · 18.12.2017

A lista de serviços é expressiva: rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação e construção de quadra poliesportiva. Como costuma acontecer em anos eleitorais, o projeto Vila do Mar vai entrar em 2018 com perspectivas de melhorias. A ação, que começou na gestão de Lúcio Alcântara (2003-2007) como governador e foi transferida para a responsabilidade municipal na administração de Luizianne Lins como prefeita de Fortaleza (2005-2012), é referencial para o lado oeste da cidade. Mas é também referencial na caça aos votos. A Prefeitura planeja agora gastar R$ 7,53 mil por lá.

Chegou mais uma temporada de férias, certo?

Então, por que cargas d'água a Prefeitura de Fortaleza não toma a básica providência de evitar e prevenir acidentes no espigão que construiu em frente ao clube Náutico, pondo lá um parapeito de proteção? A consciência do perigo torna a omissão mais grave ainda.

9

inspeções judiciais

Estão programadas para janeiro pela Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará, em Fortaleza e no Interior. O desembargador Francisco Darival Beserra Primo, corregedor-geral, supervisiona os trabalhos.

34

por cento

Das unidades do Poder Judiciário do Estado estão sendo submetidas anualmente a correições, de acordo com meta estabelecida pela Corregedoria Nacional de Justiça. Quatro juízes conduzem as atividades.

"Justiça tardia não é justiça, e temos de reivindicar mais celeridade nas tomadas de decisão do Poder Judiciário"

Deputado Sérgio Aguiar (PDT), sobre a situação das detenções no Ceará, que, segundo o Ministério da Justiça, é o estado brasileiro com os maiores índices de presos provisórios

O sangue alheio

Tramita na Assembleia Legislativa mais um daqueles projetos exóticos, que tentam literalmente fazer política às custas do sangue alheio. O texto - já aprovado nas comissões de Constituição e Justiça e de Cultura e Esporte - prevê desconto de 50% no preço de entradas de eventos culturais para doadores de sangue.

Contra a lei

O que a Assembleia Legislativa - agora no dolce far niente do recesso de plenário - não se tocou foi que a legislação impede que se dê compensação financeira a quem doa sangue ou tecidos e órgãos. Esse comércio é irregular, delituoso. Doação é um ato solidário, cidadão, e não pode ser pago ou comprado.

Referência nacional

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) desenvolve esforços sérios e profissionais nos sentidos de coletar e distribuir sangue e de mobilizar a participação de pessoas. Segundo o órgão, 2,1% da população cearense são formados por doadores regulares - bem acima da média nacional, que é de 1,8%.