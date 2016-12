Comunicado: Novo secretariado

00:00 · 23.12.2016

A equipe de secretários que auxiliarão Roberto Cláudio neste segundo mandato à frente da Prefeitura de Fortaleza será anunciada, hoje, às 9h, em solenidade no Paço Municipal. Embora o prefeito tenha deixado claro desde quando venceu o pleito em outubro passado que é preciso enxergar o próximo quadriênio como um novo governo, nem todas as pastas sofrerão mudanças no comando, como já adiantou o pedetista na cerimônia de diplomação. Por ora, são muitas as especulações, mas vale frisar que as negociações com aliados são sempre muito delicadas.

Roberto Cláudio foi eleito com uma coligação formada por 18 partidos. Suportar à pressão exercida pelos representantes das agremiações e agradar a todos sem perder a qualidade da equipe é tarefa árdua.

9.186

Matérias

Foram apresentadas à Câmara de Fortaleza em 2015 e 2016. A produção reúne desde projetos de reconhecida relevância social até propostas submetidas ao Departamento Legislativo apenas para fazer volume.

453

Emendas

Ao orçamento de Fortaleza para 2017 apresentadas por parlamentares foram aprovadas pela Câmara Municipal. Ao todo, a peça orçamentária para próximo ano teve um aumento de 4,3% em relação a 2016.

"A missão do vereador é mais exigente e árdua, requer dedicação absoluta às comunidades e aos seus eleitores"

Vereador José do Carmo (PSL)

Em discurso de despedida na Câmara Municipal de Fortaleza. O parlamentar, que ocupa a 1ª vice presidência da Casa, completou 12 anos de mandato e não seguirá na próxima legislatura.

Do desmonte...

A operação antidesmonte, realizada em parceria entre o Ministério Público (MPCE) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), antes de ser promulgada a extinção do órgão, resultou no afastamento de 14 prefeitos. Seis deles foram por ações criminais, enquanto outros oito por improbidade administrativa.

...Ao desrespeito

Embora a população tenha evoluído no exercício da cidadania nos últimos anos, é longo o caminho a se percorrer para que se consiga, enfim, afastar do poder público o extenso número de representantes cujo objetivo principal para permanecerem na política é apenas fazer a defesa de interesses escusos.

Descentralização da AMC

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) inaugura, hoje, uma central de atendimento no Shopping RioMar Fortaleza. A ideia do órgão é propiciar outro espaço para descentralizar o acesso aos serviços do órgão. Além da nova alternativa, a população também pode procurar centrais no Bairro de Fátima, em Messejana e no Antônio Bezerra.