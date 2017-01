Comunicado: Nova PEC do TCM

01:00 · 30.01.2017

O deputado estadual Heitor Férrer (PSB) vai fazer o seguinte sobre a extinção do TCM: amanhã ele apresentará uma Proposta de Emenda Constitucional anulando a emenda aprovada anteriormente. A matéria deve tramitar normalmente na Casa, cumprindo os prazos, até sua publicação e a consequente anulação da emenda aprovada em dezembro do ano passado. A partir daí começa a tramitação de uma nova PEC propondo a extinção do órgão, agora seguindo todo o rito constitucional para evitar questionamentos. Ou seja, tudo deve demorar mais de um mês.

Uber em xeque

Motoristas cadastrados no serviço estão questionando mudanças no faturamento das corridas que estão gerando prejuízos. Com valores fechados, o aplicativo ignora desvios de tráfego e trajetos mais longos.

4 anos

Completou a tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No incêndio, morreram 242 pessoas. A propósito, como anda a fiscalização dos estabelecimentos do gênero na Capital?

28 mil novos alunos

Estão matriculados na rede municipal de ensino de Fortaleza. O ano letivo 2017 será aberto, hoje, pelo prefeito Roberto Cláudio, na Escola Francisco Nunes Cavalcante, bairro José Walter.

"Pode ser que em 2018 o presidente Temer concorra à reeleição ou que o PMDB aponte um outro nome, mas como estamos numa aliança isso vai ser avaliado". Eunício Oliveira, senador cearense, que deve ser eleito presidente do Congresso amanhã. Ele não descarta a possibilidade de Temer se candidatar à reeleição.

Ponto Turístico

O problema do corte de energia do Horto do Padre Cícero já foi solucionado pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. O Estado, por ser laico, não pode assumir despesas relativas às religiões. Neste caso, porém, trata-se de um monumento turístico que atrai milhares de visitantes à cidade, justifica o prefeito Arnon Bezerra.

Trânsito caótico

Desde o começo de janeiro, a Guarda Municipal de Sobral está expedindo notificações a motoristas flagrados cometendo as infrações mais comuns nas ruas da cidade. A partir de fevereiro, entretanto, vai ter multa mesmo, segundo o prefeito Ivo Gomes. Ele disse que vai enfrentar o problema do trânsito selvagem.

Fevereiro chega depois

De amanhã já no início das atividades legislativas na Câmara Municipal e na Assembleia. Na Capital, os novos vereadores pautas importantes como a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os primeiros projetos do novo mandato do prefeito Roberto Cláudio. Na Assembleia, a pauta do governo do Estado também é extensa e vai dá o tom dos debates.