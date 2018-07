Comunicado

01:00 · 16.07.2018

Nas contas da Federação das Indústrias do Estado, 58% das empresas do setor no Ceará já utilizam tecnologias digitais. Os recursos são estratégias de competitividade. Um estudo realizado pelo Núcleo de Economia e Estratégia indica que pelo menos uma entre 15 tecnologias digitais listadas já foram está em uso por cada empreendimento. Isso é bom? Nem tanto. É que no Brasil, o índice é de 73%.

Leque

Programas que projetam manufaturas e que dão conta de automação digital estão no topo da lista dos que são usados nas indústrias cearenses. A Fiec tem observado que a aplicação de tecnologias possibilita o aumento da eficiência operacional, a flexibilização das linhas de produção e o encurtamento dos prazos de lançamento de produtos. E, por fim, a maior flexibilização na criação de produtos.

Na pista

A propósito, a Federação e o Departamento Estadual de Rodovias (DER) pavimentaram uma via de diálogo. Tanto um lado quanto o outro estão na rota do conhecimento. A ideia é alimentar com dados sobre infraestrutura uma plataforma de informações elaborada pelo Núcleo de Economia da Fiec. Objetivo: dispor constantemente de informações atualizadas sobre os principais setores econômicos do Ceará.

"Há 11 anos que essa promessa foi feita ao povo brasileiro, aos nordestinos e, principalmente, ao Ceará com festas e mais festas"

Deputado Heitor Férrer (PSB)

Resgatando contra o governo de Michel Temer o discurso de cobrança pela transposição para o Ceará das águas do Rio São Francisco.

115

Vagas

Estão sendo ofertadas pela Cagece em cursos de capacitação: Técnicas de Negociação e Vendas (30 vagas), Atendimento ao Cliente (30 vagas), Excel Avançado (25 vagas) e Operador de Caixa (30 vagas).

21

De julho

É a data para a efetivação das matrículas, mas os interessados devem retirar carta de encaminhamento nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine), até sexta-feira, dia 20. Os cursos são gratuitos.

Em tempo

Se depender da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara federal, as decisões da Justiça sobre pedidos de mudança de presos para regimes menos severos - semiaberto ou aberto - vão ser mais ligeiras. Projeto aprovado lá determina que o juiz terá só 15 dias para decidir sobre o cumprimento da pena. Genecias Noronha (SD), Moses Rodrigues (MDB), Gorete Pereira (PR), José Guimarães (PT), Vicente Arruda (PDT) e Danilo Forte (PSDB) representam o Ceará na CCJ.

Mais transparência

O Tribunal de Contas do Estado pode ganhar um recurso a mais: a informação bancária. É que passou na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia projeto que obriga as instituições a enviar para o TCE, em tempo real, dados das movimentações bancárias do setor público.

O texto é assinado pelo deputado Manuel Santana (PT). A ideia é a de fortalecer não somente a transparência das gestões, considerando que prefeituras e câmaras de vereadores estão agora sob a fiscalização do TCE, mas as possibilidades de os cidadãos acompanharem com mais precisão os gastos de órgãos do Estado e de municípios.