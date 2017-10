Comunicado

01:00 · 10.10.2017

Entre os 46 deputados estaduais cearenses, sete são mulheres. A "bancada de saia" representa, então, 15% das cadeiras locais. Já na Câmara de Fortaleza, dos 43 vereadores, sete são mulheres - ou seja, 16% do total

A Câmara dos Deputados pode votar hoje proposta de emenda à Constituição que reserva parte das vagas parlamentares para as mulheres. A ideia é que sejam pelo menos 10% de cadeiras na primeira eleição após a aprovação da PEC, 12% na segunda e 16% na terceira. Se passar, a medida vai ser estendida para assembleias legislativas e câmaras de vereadores. O Ceará está perto de estar adequado à norma sugerida. É que, dos 22 integrantes da bancada federal, duas - 9,09% - representam a política feminina: Gorete Pereira (PR) e Luizianne Lins (PT).

3 mil

Pessoas são o público estimado para uma série de cursos de capacitação de profissionais e incentivos às empresas do setor turístico a ser realizada até 2018 pela Secretaria do Turismo do Estado.

9 municípios

Serão atendidos: Ubajara, São Benedito, Viçosa, Guaramiranga, Redenção, Mulungu, Palmácia, Aquiraz e Beberibe. A ação integra o Programa de Desenvolvimento do Turismo e tem investimento de R$ 2 milhões.

"Não estou dizendo que estamos às mil maravilhas, mas estamos buscando a redução dessa violência"

Deputado Evandro

Leitão (PDT), sobre os índices de violência no Estado e sobre as estratégias do Governo para reduzi-los

Transitando na responsabilidade

Para quem quer ir além do discurso otimista e festivo da mobilidade urbana, encravado no cardápio oficial: será realizado hoje, a partir das 14h, no auditório da Biblioteca da Unifor, o I Fórum de Segurança Viária de Fortaleza. A gerente da Parceria Global pela Segurança Viária, Judy Fleiter, vai falar sobre acidentes de trânsito.

Cada um do seu cada qual

Mas a dica serve também para quem deseja não estancar na retórica pessimista e derrotista do massacre das ruas, articulada pelas oposições. Afinal, a palestra da Judy Fleiter vai abordar também os papéis da sociedade, academia, setor privado, mídia e governo no combate à violência no trânsito. Ou seja, o que cabe a cada um.

É água que não acaba mais

A Comissão de Meio Ambiente do Senado tem na pauta desta terça-feira a votação de projeto que incentiva a dessalinização da água do mar e das águas salobras subterrâneas para o consumo humano. O texto enfatiza o semiárido e bacias hidrográficas com poucos recursos hídricos. E é assinado pelo presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB).