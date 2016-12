Comunicado: Movimentos da bancada

00:00 · 27.12.2016

A situação precária da Ponte dos Ingleses, segundo a Secretaria do Turismo, além das ações de vandalismo, foi provocada pelo desgaste da maresia. Mas o mar sempre esteve ali. Justificativa, no mínimo, incongruente.

Mesmo com a transição no comando do Palácio do Planalto, o número de parlamentares da bancada cearense na Câmara que fazem oposição à maioria das matérias de interesse do governo federal permaneceu semelhante entre os governos Dilma e Temer. Nesta 1ª etapa da gestão do peemedebista, sete deputados votaram com o governo em menos de 50% das 154 votações. Entre eles: José Airton, José Guimarães, Luizianne Lins, Chico Lopes, André Figueiredo, Leônidas Cristino e Vicente Arruda. No segundo mandato da ex-presidente petista, essa quantidade chegou a cinco parlamentares.

90,8

Milhões de reais

São o total previsto na Lei Orçamentária Anual para o extinto Tribunal de Contas dos Municípios. Resta saber para onde irá esse dinheiro, com o fim do órgão. Na AL, a oposição já cobrou a resposta.

4

Deputados

Deixarão a AL ao fim desta semana para serem empossados como prefeitos dos municípios onde foram eleitos. Zé Ailton, Ivo Gomes, Laís Nunes e Naumi Amorim são os parlamentares que renunciarão à Casa.

"Não me considero um candidato de oposição, mas um candidato que vai buscar fortalecer o Legislativo"

Deputado André Figueiredo (PDT)

Após confirmar a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados e prometer bom relacionamento com o Poder Executivo. A eleição ocorre em dois de fevereiro. O parlamentar afirma já ter assegurado o apoio de PT, PCdoB, PSOL e Rede, além de negociar com a bancada do PSB.

Isenção em pauta

Uma das discussões que ganham força para integrar a pauta da Câmara dos Deputados em 2017 é o debate sobre as isenções tributárias concedidas a igrejas, instituições religiosas e clubes de futebol. A ideia dos parlamentares é incluir as conversas sobre o tema durante a análise da Reforma da Previdência.

Luta de interesses

A proposta prevista para ocupar a agenda da Câmara dos Deputados em 2017 obviamente tem também repercussões no Ceará. Resta aguardar como a bancada cearense na Casa, com vários representantes de diferentes partidos que mantêm relações bastantes próximas com instituições religiosas, irá se posicionar.

Revitalizar a Beira-Mar

Após a inauguração da 2ª etapa da requalificação da Av. Beira-Mar, a Prefeitura de Fortaleza assegura que já estão garantidos os recursos para o início das obras da terceira etapa, embora o Ministério do Turismo tenha cortado as verbas. A estimativa é que a nova intervenção dure até 18 meses, porém, ainda não existe nenhuma previsão oficial para o início dos serviços.