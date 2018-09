Comunicado

01:00 · 18.09.2018

Três trechos do Parque Rachel de Queiroz, situados no Campus do Pici Professor Prisco Bezerra, da UFC, vão poder ser implantados mediante diálogo entre a universidade e a Prefeitura de Fortaleza. Para a cidade, há um ganho considerável: garante-se, afinal, um espaço estratégico para a comunidade - não apenas do ponto de vista de lazer e fruição, mas também do de compensação ambiental. O Parque Rachel de Queiroz abrange 22 bairros, somando cerca de 137 hectares em 12 quilômetros de extensão. A execução total do projeto depende de o Senado aprovar empréstimo do Município com o Banco Mundial.

Entre os equipamentos previstos para o Parque Rachel de Queiroz, há quadra poliesportiva, areninha, mobiliários urbanos, playgrounds, anfiteatro, espaços para a prática de parkour (espécie de modalidade esportiva que se caracteriza por saltos e outras piruetas, na foto), bicicross, capoeira e corrida, pista de skate. E nova iluminação.

5

Mil vagas

Em atividades diversas para a juventude são mantidas em Fortaleza pela Rede Cuca, que tem unidades nos bairros de Jangurussu, Mondubim e Barra do Ceará.

20

Modalidades esportivas

São ofertadas mensalmente para jovens de 15 a 29 anos. De hoje à próxima sexta-feira, dia 21, o Cuca Mondubim desenvolve ações da campanha "Jovem Vivo".

"O que está havendo é uma liquidação dos serviços de água e esgoto do País"

Deputado Dedé Teixeira (PT) e acusando o governo de Michel Temer (MDB) de promover uma "queima geral do patrimônio público, inclusive da água, que é considerada direito essencial pela Organização das Nações Unidas".

Frente a frente

O secretário André Costa, da Segurança Pública do Ceará, participa hoje de reunião com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Será em Brasília. Vai apresentar o modelo de assessoramento jurídico voltado aos agentes de segurança que respondem a processos disciplinares ou judiciais, devido ao exercício das atividades profissionais.

Na mira

A agenda de André Costa tem a ver com o Conselho de Defesa do Policial no Exercício da Função do Ceará, iniciativa que pode render projeto nacional. O conselho reúne 35 advogados que atuam voluntariamente em Fortaleza, Aquiraz, Crato, Barbalha, Caucaia, Eusébio, Iguatu, Juazeiro, Missão Velha, Maracanaú e Sobral.

Jornada nas estrelas

O industrial Beto Studart, presidente da Fiec, e o reitor da Universidade Federal do Ceará, Henry Campos, passam hoje os jamegões em convênio para construção de um foguete de propulsão híbrida. O equipamento tem até nome: Hermes 1. A parceria define a participação dos alunos dos cursos técnicos em mecânica, automação, mecatrônica e soldagem do Senai no Ceará. O Hermes 1 será lançado da Barreira do Inferno, base no Rio Grande do Norte.