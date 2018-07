Comunicado

01:00 · 13.07.2018

O projeto da Prefeitura de Fortaleza faz menção a um personagem pouco lembrado: o pedestre. Diz lá que, no cenário atual, a área "não possui infraestrutura inclusiva" a quem anda a pé. O texto ainda faz menção às bicicletas, que não encontram por ali faixas de segurança.

Está orçado em R$ 9.477.469,39 o projeto de mobilidade urbana do binário da Avenida Santos Dumont com a Rua Desembargador Lauro Nogueira, no movimentado Bairro do Papicu, em Fortaleza. Há na região a formação de um gargalo no fim do túnel da Santos Dumont, onde o leito da via é reduzido de cinco para duas faixas. E há, consequentemente, a diminuição da fluidez do tráfego, estabelecendo engarrafamentos frequentes e impondo atrasos para a circulação de ônibus. São problemas crônicos, com repercussões negativas na economia e na segurança.

21,75

Mil

Seções eleitorais funcionarão este ano nos 184 municípios do Ceará, nas votações de outubro próximo (primeiro e, eventualmente, segundo turnos). Cada seção eleitoral mobiliza quatro mesários.

600

Mil reais

São o valor a ser economizado pela Justiça Eleitoral com o novo sistema de convocação, agora por intermédio de e-mail. No modelo anterior, por carta, cada chamamento custaria R$ 6,85. Serão 87 mil mesários.

"A lei é mais uma ferramenta para sensibilizar a todos quanto à complexidade do tratamento de uma doença que afeta anualmente 300 bebês recém nascidos no Brasil"

Deputada Fernanda Pessoa (PSDB) sobre projeto que define agosto como mês de Conscientização sobre Atrofia Muscular Espinhal no Ceará.

O ambiente...

A Prefeitura de Caucaia está avaliando a implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública. É a chamada A3P. Os protocolos estabelecem medidas para a gestão socioambiental de diferentes segmentos. Entre os eixos estão o uso racional dos recursos naturais e de bens públicos, o gerenciamento de resíduos sólidos e a qualidade de vida no trabalho.

...Da gestão

As ações propostas incluem a redução do consumo de energia, de papel, de água e de copinhos plásticos. A referência da gestão municipal é o Ministério do Meio Ambiente, que nos últimos quatro anos reduziu a zero os gastos com compra de copos descartáveis. Em 2011, quando implementou o A3P, o Ministério utilizava 1 milhão de unidades.

Música que acompanha



Com apresentações de Marcelo Okay (canto) e Sônia Muniz (piano) e Leonardo Semensatto (violoncelo) e João Luiz Rezende (violão), o Festival Eleazar de Carvalho abre hoje a etapa de concertos oficiais. Será no Teatro Celina Queiroz, da Unifor, a partir das 20h. O festival segue até o próximo dia 22. A íntegra da programação está em www.unifor.br/festival-eleazar-de-carvalho.