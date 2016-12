Comunicado: Metrô - sonho antigo

00:00 · 22.12.2016

Há décadas se arrasta o desejo da população da Capital e da RMF de contar com um sistema metroviário eficiente na missão de interligar os municípios e proporcionar aos passageiros o direito a viagens mais rápidas e contínuas. A realidade, no entanto, é outra. As obras da Linha Leste sofrem desde o início de 2015 com a paralisação. A Seinfra garante que, agora, tem sido feito replanejamento para a retomada da obra. O Ministério das Cidades também tem discutido qual será o fluxo financeiro da intervenção. A população aguarda ansiosamente à mercê da carente mobilidade urbana.

Uma das queixas mais recorrentes dos usuários do metrô é o grande intervalo de tempo para a chegada do transporte nas estações. Em 2015, segundo a CNT, a média diária de passageiros foi de 23,3 mil pessoas.

286

Milhões de reais

Representam o montante de crédito suplementar aberto a mais de 50 órgãos e entidades vinculadas ao Governo do Estado para reforçar as dotações orçamentárias consignadas no orçamento deste ano.

45

Escolas

Receberão em 2017 auxílio do Ministério da Educação para implantar o ensino em tempo integral. As instituições, juntas, atendem a 27 mil alunos. O governo federal promete R$ 2 mil por ano, durante quatro anos.

"Num momento de profunda crise financeira no País (...) o Ceará cumpre rigorosamente com suas obrigações"

Governador Camilo Santana

Após anunciar que o Estado paga, hoje, a segunda parcela do 13º salário aos 140 mil servidores estaduais.

Aval da Câmara

Foi aprovada na Câmara de Fortaleza projeto do vereador Carlos Mesquita no qual sugere à Prefeitura que anistie as multas aplicadas aos mototaxistas por uso das faixas exclusivas para ônibus. A matéria tem apenas caráter de indicação, ou seja, o Executivo não é obrigado a cumprir mesmo com o aval da Casa.

Faixas exclusivas

Desde a proliferação das faixas exclusivas para ônibus em grandes ruas e avenidas de Fortaleza, representantes do Poder Legislativo e da sociedade defendem iniciativas que prejudicam o objetivo principal da medida, que é o de assegurar aos passageiros do transporte público viagens mais rápidas e tranquilas.

Pedido de empréstimo

A Prefeitura de Fortaleza obteve da Câmara Municipal, após votação em dois turnos, a autorização para contratar R$ 90 milhões de euros como empréstimo junto à Agência Francesa de Desenvolvimento. A intenção da gestão é utilizar os recursos para financiar iniciativas, sobretudo, em iniciativas de infraestrutura, educação e saneamento.