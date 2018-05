Comunicado

01:00 · 01.05.2018

Pode ser classificado como estratégico o empréstimo de US$ 200 milhões que o Estado vai tomar com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), para o qual a Assembleia já deu as devidas bênçãos políticas e legais. Trocando em reais, são quase R$ 700 milhões, amparados pelo argumento de que busca-se sustentabilidade hídrica para o Ceará. Numa desastrosa sequência de seis anos de prejuízos impostos pela seca, é uma medida no mínimo preventiva. Ou, em muitas análises, vital.

O dinheiro do Bird vai servir à implantação de adutoras e para a adoção de tecnologias que meçam consumo com mais precisão - principalmente da chamada "água bruta", usada em processos produtivos. E, ainda, para melhorar o monitoramento de quantidades e qualidade da água.

15

Modalidades

Esportivas são contempladas no projeto Atleta Cidadão, desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Fortaleza e a Federação de Triatlo do Ceará. A ação também qualifica profissionais do setor.

5

Mil

Jovens estão sendo atendidos pelo projeto Atleta Cidadão, segundo a Secretaria do Esporte e Lazer. Há, conforme a pasta, 80 núcleos esportivos funcionando em praças, equipamentos esportivos e associações de Fortaleza.

"A Justiça Eleitoral é atuante. Temos observado que os órgãos de controle têm agido para proteger os cidadãos de postulantes que desrespeitam a legislação"

Deputado Sérgio Aguiar (PDT) sobre decisões do TRE do Ceará em relação a mandatos suspeitos de irregularidades.

Excelência

Terminam amanhã as inscrições para Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional da Unifor. A Pós tem nota 6, conforme a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com desempenho em padrões internacionais de excelência na área. Há 40 vagas no Mestrado e 20 no Doutorado.

No pódio

Maratonista e tratleta de fôlego e nome do pelotão de frente na gestão do turismo de Fortaleza, Erick Vasconcelos recebe na próxima quarta a Medalha do Mérito Desportivo Municipal Ayrton Senna, da Câmara de vereadores, às 19h. A honraria é concedida mediante requerimento de Renan Colares (PDT).

Não é clone, mas "insight"

Assessoria do deputado Agenor Neto (MDB) contesta nota da Coluna, que terça-feira tratou de texto do parlamentar criando certificação para residências ou estabelecimentos livres do mosquito que transmite a dengue e outras doenças. "O projeto não é clonado. Foi um insight a partir de outro projeto", revela o Gabinete, usando expressão em inglês para designar "inspiração".