Comunicado: Mediação dos conflitos

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:13

A despeito de legalidade ou ilegalidade, o crescimento do Uber em Fortaleza tem elevado a tensão entre esses profissionais e taxistas incomodados com o serviço. Os protestos e confrontos têm se avolumado e já demandaram até a interferência da Polícia para acalmar os ânimos. O problema urbano é grave e requer do prefeito Roberto Cláudio e do presidente da Câmara, Salmito Filho, uma interferência para o bem da cidade. Não dá mais para empurrar a resolução do problema.

Os conflitos tendem a se agravar e é papel do poder público ser um mediador.

A unificação dos tribunais de Contas do Ceará, suspensa por liminar do Supremo Tribunal Federal, deve aguardar um pouco mais para ter um desfecho. As atenções estão voltadas para a substituição de Teori Zavascki na relatoria da Lava-Jato.

3 mil

Reais

É o valor a ser repassado pelo Estado às propostas artísticas e culturais vencedoras do projeto "É Noiz

Perifa - Ações de Difusão e Criação". Voltado a moradores do Grande Bom Jardim, o projeto recebe inscrições até 15 de fevereiro.

25

Municípios

Cearenses tiveram o estado de emergência por conta da seca reconhecido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. A partir da publicação, as prefeituras se somam a outras e podem firmar convênios com o governo federal.

"É lamentável alguns parlamentares defenderem a tese de que é necessário trocar princípios por cargos"

André Figueiredo, deputado federal (PDT-CE) sobre o apoio de parlamentares do PT e PC do B à candidatura de Rodrigo Maia à Presidência da Câmara.

Indecisão

Alguns deputados federais cearenses ainda não definiram o voto no novo presidente da Casa. Um deles é Vitor Valim (PMDB) que vai esperar esta semana para definir quem irá apoiar. A indecisão e o total de parlamentares da bancada, 22, justifica a vinda dos principais candidatos ao Ceará em campanha.

Maia em Fortaleza

Mesmo com uma liminar proibindo a candidatura, presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM) vem a Fortaleza, hoje, conversar com deputados federais cearenses sobre sua campanha à reeleição no comando da Casa. Será às 19h, no hotel Gran Marquise.

Todos juntos

A postura do PC do B que revelou apoio a Rodrigo Maia na disputa pelo comando da Câmara Federal e a sinalização de membros do PT também de referendar o parlamentar do DEM soam como uma incoerência daqueles que, até outro dia (senão até agora mesmo) acusam DEM e PMDB de terem aplicado um golpe para retirar Dilma do poder. Tudo por cargos na Mesa.