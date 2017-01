Comunicado: Manutenção do critério

00:00 · 06.01.2017

A nomeação do delegado da Polícia Federal André Costa para o comando da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social repete o mesmo critério adotado desde o fim do governo Cid Gomes. O novo secretário é o terceiro representante consecutivo da PF a ser escolhido para chefiar a Pasta. Antes dele, Servilho Paiva e Delci Teixeira, ambos delegados da Polícia Federal, também ficaram à frente da SSPDS. O governador Camilo Santana, ao anunciar a escolha por meio da página oficial no Facebook, afirmou que o maior desafio agora será combater a escalada dos crimes de assaltos e furtos.

Em visita ao Sistema Verdes Mares, o novo presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), Hélio Winston Leitão, afirmou que quer aproximar mais o órgão da população.

40

Cruzamentos

Espalhados por Fortaleza são monitorados por câmeras. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) inaugura, hoje, nova central com a função de observar as imagens do trânsito em tempo real.

828,5

Milhões de reais

Representam o total previsto em arrecadação com o pagamento do IPVA 2017. Para o recolhimento do imposto em cota única, será concedido um desconto de 5% a quem pagar até o dia 31 de janeiro.

"Percebemos que ocorreram debates mais acalorados onde a oposição se mostrou mais ativa e participativa, de forma unitária"

Leonardo Araújo (PMDB)

Ao realizar uma avaliação sobre a atuação no ano passado do bloco de opositores na Assembleia Legislativa.

Guia do investidor

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) lançou um guia repleto de informações sobre a Capital para realçar as riquezas da cidade e atrair a atenção de investidores. O material reúne série de dados que mostram a rede de infraestrutura, a divisão dos bairros por rendimento e IDH, entre outros mapas.

Rede de proteção

Elpídio Nogueira, novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Combate à Fome, afirmou que tem planejado agenda de ações voltadas a inibir casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. O foco é ampliar a rede de proteção, sobretudo no Carnaval.

Cerimônia no TCM

O conselheiro Domingos Filho toma posse, hoje, às 9h, como presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). As cerimônias realizadas no órgão em outros tempos costumava atrair quase todas as lideranças políticas do Estado. Após a proposta de extinção do órgão e todo o impacto no quadro sucessório, são muitas as incógnitas acerca de quem estará presente.