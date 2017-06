Comunicado

00:00 · 13.06.2017

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa deve ser ambiente para, hoje, um novo round da disputa que pode pôr em nocaute o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. É que o presidente interino do Colegiado, deputado Antonio Granja (PDT), marcou para esta terça-feira a realização de audiência na qual será debatida a necessidade de o órgão existir. A pauta se baseia em Proposta de Emenda à Constituição de Heitor Férrer (PSB) que extingue o TCM e determina a incorporação de servidores pelo Tribunal de Contas do Estado.

A luta política entre os defensores da extinção e os da manutenção do TCM não para de produzir episódios. E isso inclui pareceres de juristas como elementos de convencimento de um lado e do outro.

67,41 milhões de reais são o valor anunciado pelo Estado a ser investido em ações sociais, de inclusão e de desenvolvimento do trabalhador e do empreendedorismo. As atividades serão coordenadas pela STDS.

8 programas de assistência social serão fortalecidos com a verba, variando da implantação do Sistema Único de Assistência Social a medidas voltadas para adolescentes e em proteção social básica.

"Hoje, o menor aluguel é de R$ 700. E as pessoas que conseguiram comprar um carro no passado agora o estão vendendo porque não têm condições de mantê-lo"

Vereadora Eliana Gomes (PCdoB), na série "Não tá fácil pra ninguém"

Em respeito...

As 17ª e 19ª promotorias de Justiça Cíveis de Fortaleza agendaram para hoje o seminário "Violência Institucional Contra a Pessoa Idosa". O evento será realizado no Shopping Rio Mar Kennedy (Av. Sargento Hermínio, 3100), visando a engajar a sociedade na causa da parcela social que é atendida em abrigos.

...Aos idosos

Há duas temáticas no seminário: 1) políticas públicas e da saúde para a população idosa; e 2) aspectos jurídicos da violência institucional, considerando o Estatuto da Pessoa Idosa. Governo do Estado, Prefeitura, OAB e conselhos dos direitos da pessoa idos são parceiros no evento.

Afrouxa ali, acocha acolá

Para o deputado Renato Roseno (Psol), o Estado deve suspender em tempos de seca concessões que subsidiam tarifas de água e esgoto a empresas que obtêm o benefício para se instalar no Ceará. Considerando que a estiagem atual já se estende há cinco anos, impondo escassez hídrica de forma generalizada, se a ideia vingasse o Estado não teria nem como manter investimentos atraídos.