Comunicado: Já é Pré-Carnaval

00:00 · 21.01.2017

Oficialmente, as festas do Pré-Carnaval de Fortaleza só começam no próximo sábado, dia 28 de janeiro, mas as ruas da Capital já estão lotadas de foliões nos fins de semana. Neste sábado, temos vasta programação em vários bairros. 'Bloco do Prazer' e 'Freud Explica', no Benfica; Tradicional Pré-Carnaval da Mocinha, na Praia de Iracema; Tabajara Fest com Bloco Luxo da Aldeia e Transacionais, no Estoril. As programações vão até o último fim de semana antes do Carnaval.

Ação ambiental

Neste domingo, os pontos de apoio da Ciclofaixa de Lazer, nas três rotas que ligam São Gerardo, Montese e Cocó ao Passeio Público, no Centro da Capital, terão distribuição de mudas de plantas de pequeno e médio porte, nativas e ornamentais. A ação de conscientização é tocada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambientes e alerta para a necessidade de termos uma maior cobertura verde na Capital cearense.

Estudantes

Fortaleza é a capital que vai sediar, a partir do próximo domingo, dia 29 de janeiro, a 10ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE). O evento, que deve reunir mais de 5 mil estudantes de todo o País, tem quase 20 anos de existência e leva os jovens a discutirem política, cultura e artes. Toda a programação ocorre no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e se estende até a quarta-feira, dia 1º de fevereiro.

"Estamos na etapa da pesquisa para o segundo filme. E todo o roteiro agora será repensado por causa disso"

Tomislav Blazic, produtor do filme "Polícia Federal: A Lei É para Todos", inspirado na Lava -Jato, em referência à morte do Ministro Teori Zavascki.

20

Reais

É o preço do ingresso do show de Nonato Luiz e Adelson Viana, no próximo domingo, às 18h30 no Cineteatro São Luiz. O show reúne violão e sanfona de dois dos maiores músicos cearenses. Meia-entrada: R$ 10.

10 mil

Empresas

Estarão reunidas na Feira Internacional de Turismo, em Madri, na Espanha, a partir deste domingo, dia 22. O Ceará estará presente se mostrando como destino turístico no stand da Embratur na Capital espanhola.

Concerto

Acontece hoje, às 19h30, no Cineteatro São Luiz, no Centro da Capital, o 'Concerto para Moviola', show do músico Ricardo Bacelar. Serão executadas 17 canções que recuperam a pesquisa feita pelo pianista de grupos de jazz dos anos 1970 e 1980, além de clássicos da Música Brasileira. Os ingressos para a apresentação deste sábado custam R$ 20.

Partido Novo na Capital

O Partido Novo, registrado no TSE em 2015, sendo a 33ª sigla em atividade no País atualmente, está percorrendo cidades brasileiras para debater a necessidade de maior participação da sociedade na política. A agremiação também divulga, no evento chamado de 'Novo na rua', o seu processo seletivo de cidadãos que desejem ser candidatos nas Eleições de 2018. Um filtro para selecionar candidatos. Até o Carnaval, os organizadores querem realizar 40 eventos do tipo. Em Fortaleza, a reunião ocorre neste sábado, das 16h às 18h, no Lago Jacarey, Avenida Vieira Weyne, Cidade dos Funcionários.