Comunicado: Instabilidade danosa

00:00 · 04.01.2017

Mesmo com o início de 2017 ainda há quatro municípios cearenses onde poderão ocorrer novas eleições para definir quem deve ficar à frente das prefeituras pelos próximos quatro anos. Em Barro, Saboeiro, Tianguá e Santa Quitéria, os candidatos a prefeito que obtiveram mais votos tiveram pedidos de registro negados e, após recorrerem, aguardam os julgamentos nas esferas do TSE e STF. A população é a maior prejudicada com a situação de instabilidade, que se repete a cada pleito em quase todos os estados. De 2007 a 2015, a Justiça Eleitoral já teve de realizar eleições suplementares em oito cidades cearenses.

Os foliões terão de esperar mais neste ano para começar a curtir as festas do Pré-Carnaval. A programação do Ciclo Carnavalesco de 2017 ainda será alvo de discussões nesta semana, segundo o novo secretário de Cultura da Capital.

19

Matérias

Já foram protocoladas, neste ano, na Câmara Municipal de Fortaleza. Desse total, 17 são requerimentos. Há também um projeto de Lei, de Célio Studart, que autoriza a construção de um hospital público veterinário.

91

Reuniões ordinárias

Foram realizadas pelas comissões da AL em 2016. O espaço deveria ser o principal momento para aprofundar os debates na Casa, mas muitos deputados participam desses encontros apenas por obrigação.

"Eu, em hipótese alguma, estarei no mesmo campo de oposição de PMDB, PSDB e PR. Não tem a menor possibilidade"

Vereador Acrísio Sena (PT)

Ao adiantar como ele se posicionará na Câmara nesta nova legislatura. Enquanto Acrísio pretende se integrar à base de apoio, o também petista Guilherme Sampaio quer permanecer na oposição.

Novas ideias

A Prefeitura de Fortaleza inaugura, hoje, mais duas estações de carros elétricos compartilhados. Os novos locais passarão a funcionar na Praça Martins Dourado, no Cocó, e no bairro Jóquei Clube. Ao todo, o sistema conta com oito estações e prevê a implantação de mais quatro estruturas até o fim deste mês de janeiro.

Manutenção

A Controladoria Geral do Estado informa que sua infraestrutura de tecnologia da informação passará por uma manutenção que vai impossibilitar até as 8h de amanhã o acesso dos usuários ao Sistema de Ouvidoria, Portal da Transparência e Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios.

Balanço da violência

O balanço com os dados consolidados referentes aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) registrados em 2016 será divulgado, hoje, em reunião na SSPDS. O diagnóstico, se seguir o retrato apresentado ao longo do ano, deve mostrar queda nos indicadores de homicídios no Ceará, mas realçará o agravamento da violência na Região Metropolitana.