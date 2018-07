Comunicado

01:00 · 07.07.2018

Não está longe de virar realidade a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara federal até já aprovou texto determinando que órgãos de segurança elaborem relatórios com dados sobre todas as denúncias recebidas e arquivadas contra policiais, assim como os cursos, treinamentos e capacitações executadas. São referências importantes para políticas públicas no setor. Os deputados Genecias Noronha (SD), Vicente Arruda (PDT) e Danilo Forte (PSDB) são titulares do Ceará na Comissão.

O projeto também define procedimentos cabíveis aos órgãos de Segurança Pública em relação à transparência e à prestação de contas. Há um espírito de vigilância interessante: o da transparência.

10

Milhões de reais

São previstos no edital Funcap - Inovafit 2/2018, lançado pelo Governo do Estado na Federação das Indústrias do Ceará. O foco são projetos de desenvolvimento de produtos e processos inovadores em áreas prioritárias.

10,5

Milhões de reais

São o limite de receita anual que podem ter pequenas e médias empresas para concorrer ao edital Funcap - Inovafit. São contemplados temas tecnológicos, como Internet das Coisas, Smart Cities e Big Data.

"É melhor ter o plenário vazio ou ter as galerias lotadas, debatendo, criticando, sugerindo, procurando soluções?"

Deputado Manuel Santana (PT)

Sobre projeto que cria uma "tribuna livre" às sextas-feiras na Assembleia.

O calendário...

Quem faz o alerta é o deputado Walter Cavalcante (MDB): se os prefeitos não se mexerem, vão perder verbas importantes para as demandas municipais. E isso assume um grave aspecto político, já que pode impor prejuízos pesados para as comunidades.

...Que grita

Walter lembra, por exemplo, que está expirando o prazo para a efetivação de convênios com a Secretaria da Saúde do Estado. E que, mesmo sob pressão, há gestores que não têm dado atenção ao calendário. Deixar para as últimas não é a melhor opção.

O outro lado da ação

Duzentas crianças e adolescentes autistas serão recepcionados hoje, das 8 às 11h, por integrantes do Corpo de Bombeiros do Ceará. É o projeto "Bombeiro por Um Dia", ação inclusiva com experiências construtivas, numa parceria entre a corporação e a Associação Fortaleza Azul. Estão previstas atividades no quartel do Bombeiros, em Fortaleza, passeio de viatura, escaladas e até interação com cães.