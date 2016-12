Comunicado: Inclusão educacional

00:00 · 29.12.2016

Com o apoio de R$ 2 milhões em recursos do Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura do Estado iniciou a distribuição às bibliotecas públicas de 52 municípios cearenses de kits voltados à implementação e modernização de setor braile. A iniciativa vai ao encontro de uma das maiores demandas na Educação, que é o de avançar na tese de escolas inclusivas. O projeto contempla informatização de acervo e capacitação para os servidores.

Das promoções

O governador Camilo Santana tem destinado tempo considerável de sua agenda para participar de solenidades destinadas à promoção de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Além de Fortaleza, Sobral e Juazeiro também foram palcos desse tipo de evento. Ciente da sensação de insegurança reclamada pela população, o gestor sabe que a Segurança é um dos maiores desafios para 2017.

Às insatisfações

Por outro lado, apesar da maratona de promoções, ainda há uma série de demandas cobradas pela categoria. Assim como os demais servidores estaduais, os policiais têm intensificado a agenda de ações para cobrar do Governo do Estado o reajuste salarial. As mensagens que tratam do reajuste e da equiparação do salário da PM à média do Nordeste iniciarão a tramitação na Assembleia somente no próximo ano.

"É uma pessoa que tem um olhar e uma experiência na área de Segurança. Nós vamos traçar estratégias importantes"

Governador Camilo Santana

Ao revelar que o vice-prefeito eleito Moroni Torgan terá atuação importante na Secretaria Estadual da Segurança.

17

Mil

Casos de febre chikungunya foram confirmados na Capital em 2016, configurando-se como epidemia, segundo especialistas. Para o próximo ano, o cenário também é de risco e exigirá das autoridades cautela redobrada.

1.189

Processos

Foram julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) neste ano, segundo balanço do órgão. Desse total, 78% correspondem a recursos eleitorais. Em 2016, foram realizadas 49 sessões adicionais.

Justificar o voto

Quem não votou no segundo turno das eleições municipais tem até hoje para justificar a ausência na Justiça Eleitoral. Para regularizar a situação, o eleitor deve preencher o requerimento disponível na internet e entregá-lo em qualquer cartório eleitoral. Até 6 de janeiro, devido ao recesso de fim de ano, o atendimento ao eleitor tem ocorrido das 8h às 12h.

De olho no Esporte

O futuro titular da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Fortaleza, Ricardo Ferreira de Souza, foi indicado pelo PRB, dirigido no Ceará pelo deputado federal Ronaldo Martins. Desde o ano passado, a agremiação tem em todo o País buscado ficar à frente dessa área nas gestões em que integra, indicando quadros para chefiar as pastas vinculadas ao Esporte. A estratégia faz parte de orientação do comando nacional da sigla. O objetivo traçado é aproveitar tais estruturas para expandir as políticas planejadas à recuperação dos usuários de drogas e consolidar a imagem do partido frente ao tema.