Comunicado: Incertezas políticas

00:00 · 13.01.2017

O Município de Barro é o único do Ceará que ainda está sendo gerido pelo presidente da Câmara Municipal por conta do indeferimento de registro do prefeito eleito em outubro passado. Ontem, o prefeito de Saboeiro, Gotardo Martins, que estava em igual situação, foi diplomado, após liminar do TSE. Em Tianguá e Santa Quitéria, os gestores, também indeferidos, já haviam sido liberados em Brasília e estão no exercício dos mandatos. A população das quatro cidades, entretanto, vive incerteza, pois os gestores seguem sub judice. O prefeito de hoje pode ser afastado amanhã.

A tarifa dinâmica do Uber, em alguns casos, está tornando o serviço até mais caro do que o de táxi, principalmente, os que operam com desconto de 30%. O Uber está na moda, mas é preciso atenção aos valores.

58,7

Milhões

De reais foram depositados para rateio entre os mais de 20 mil professores do Estado. O recurso é advindo do saldo do Fundeb 2016 e foi anunciado, ontem, pelo governador Camilo Santana, que visitou obras de escolas.

40

Cruzamentos

Da Capital estão sendo fiscalizados em tempo real pela nova central de monitoramento da AMC. Na prática, qualquer interrupção no trânsito é vista e reportada com mais rapidez para evitar congestionamentos.

"É hora de agir com firmeza e rapidez. A situação é de emergência. As facções criminosas mais do que nunca dominam nos presídios"

Carmén Lúcia, presidente do STF, que deu prazo para que os tribunais de justiça dos Estados façam levantamento da situação de presos provisórios. E ordenou celeridade.

Novos ares

Irmão do ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda, de quem foi chefe de gabinete, Luciano Arruda Filho, deixou a Prefeitura da Princesa do Norte, mas não ficou sem cargo público. Ele já assumiu a Coordenação de Relações Internacionais e Institucionais da Secretaria de Turismo, da Prefeitura de Fortaleza.

Oposição

Homem forte da gestão Luizianne Lins na Capital, Waldemir Catanho segue participando ativamente da vida partidária. Embora haja ponderações de alguns petistas sobre a postura do partido perante a gestão Roberto Cláudio, ele não hesita em afirmar: o PT deliberou e segue como oposição na Capital.

Restinhos de lixo

Leitor deste Jornal, morador do bairro Sapiranga, na Regional VI, disse esperar que o esforço de limpeza urbana feito na região da Av. Beira-Mar, localizada na Regional II, chegue ao bairro em que mora. Segundo relatou a esta coluna, a coleta acontece, mas não recolhe todo o material no mesmo dia. Sempre deixa uns 'restinhos' para o dia seguinte.