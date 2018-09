Comunicado

01:00 · 13.09.2018

Termina hoje o prazo da Justiça Eleitoral para que partidos, coligações e candidatos apresentem prestações de contas parciais da campanha. Os números devem se referir ao registro dos movimentos financeiros e/ou estimáveis em dinheiro desde o início da campanha até o último dia 8. O material vai ser submetido, ainda, ao crivo de técnicos da Receita Federal e, posteriormente, deverá ser integralmente divulgado na Internet. O candidato que faltar com essa obrigação pode, se calhar de ser eleito, ficar sem ser diplomado.

O calendário eleitoral determina que sábado próximo, dia 15, já esteja no ar o site específico para divulgação das contas de campanhas. Vai ser uma espécie de ponto de encontro forçado entre os candidatos, partidos e coligações e os eleitores.

87

Por cento

São o índice de conclusão atual do túnel da Av. Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), entre as avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont. A obra está sendo executada pela Prefeitura de Fortaleza.

370

Metros

São a extensão definida para o novo túnel, que terá duas pistas em cada sentido, calçadas de ambos os lados, ciclovia e canteiro central. Setenta e quatro metros da estrutura serão cobertos.

"Os olhares dos governos Federal e Estadual precisam estar voltados para moradias, saúde, educação, além de visar o trabalho justo para todos os cidadãos"

Deputado Manuel Santana (PT) sobre demanas sociais

Pinga ni mim

Hoje é o Dia Nacional da Cachaça - definido por mobilização de uma entidade privada, o Instituto Brasileiro da Cachaça, mas desde 2009 tema de projeto que tramita na Câmara dos Deputados. Não se trata, obviamente, de pretexto para que se tome uma, mas de referência para reflexões econômicas e sociais.

Cena da cana

O Ceará responde por uma das maiores fabricações de cachaça no País. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Estado esteve entre os cinco principais polos de aguardente do Brasil, chegando a exportar US$ 1,17 milhão - representando 6,8% da produção nacional.

Homenagem à marcha

Os vereadores de Fortaleza agendaram para esta quinta-feira, às 19 horas, sessão solene em homenagem aos 10 anos de Marcha pela Vida e Contra o Aborto - atividade que faz forte oposição às mobilizações pela descriminalização da interrupção da gravidez. A propósito, a edição 2018 da Marcha já tem data, hora e local: será no próximo dia 22, começando às 16 horas, no Aterro da Praia de Iracema.