Comunicado: Gratificações suspensas

00:00 · 25.01.2017

Como um do primeiros atos da nova gestão na Prefeitura de Sobral, o prefeito Ivo Gomes (PDT) decretou suspensão de todas as gratificações por serviços relevantes de servidores municipais entre agentes de trânsito, professores e trabalhadores da Saúde - exceto os que atuam na área assistencial. Uma medida de impacto que se justifica, segundo o decreto, pela necessidade de adoção de novos critérios de gratificação e pela racionalização no uso dos recursos públicos.

Aprece

Entidade que congrega os prefeitos cearenses, a Aprece elege sua nova direção na próxima quinta-feira, dia 26. A única chapa inscrita é a que tem o prefeito de São Benedito, Gadyel Gonçalves, como presidente. Na editoria Regional, ele, que deve ser eleito sem disputa, fala sobre os desafios que se aproximam em 2017 e afirma que a seca e a queda de repasses devem ser as maiores dificuldades da municipalidade.

Comissionados

O grande número de servidores contratados para cargos comissionados, em detrimento do concurso público, tem sido um dos problemas das prefeituras e câmaras municipais neste momento de crise. Ontem, o Ministério Público recomendou à Câmara Municipal de Pentecoste que reduza o número destes contratados. Segundo o MP, foi constatada a quantidade excessiva de comissionados na folha do Legislativo.

"Lamento que na minha ausência, não tenha sido feita a substituição para que outro deputado tomasse a frente dos trabalhos"

Odilon Aguiar, sobre o atraso dos trabalhos na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, no período em que ele saiu para ser secretário.

1,6 milhão

De consumidores foram alvos de tentativas de fraudes no ano passado, um a cada 20 segundos. A ação das quadrilhas está se intensificando e as vítimas, geralmente, só ficam sabendo quando o nome vai para o SPC.

15 municípios

São contemplados por rotas intermunicipais em que os passageiros podem usar o Bilhete Único Metropolitano. Na última terça-feira, o governador Camilo Santana determinou a gratuidade para a retirada do cartão.

Irregularidades

Leitores do Diário do Nordeste denunciam a esta coluna: apartamentos do programa federal Minha Casa, Minha Vida em Caucaia estão sendo comercializados e alugados livremente, sem a intervenção das autoridades competentes. A denúncia relata ainda que unidades são vendidas entre R$ 17 mil a R$ 20 mil. Os aluguéis custam, em média, R$ 200.

Líder colombiano

Aníbal Gavíria, líder do Partido Liberal Colombiano e ex-prefeito da cidade de Medellin, estará na Capital nesta semana para participar do Fórum Internacional de Políticas Públicas organizado pela Prefeitura de Fortaleza. Aníbal implantou políticas públicas de sucesso quando esteve à frente da Cidade, entre 2012 e 2015, dando continuidade às transformações sociais após período de domínio do tráfico nos anos 1990. Um dos projetos mais premiados foi a criação das Unidades de Vida articulada (UVAs), espaços que reúnem as comunidades por meio de integração social recreação e cultura.