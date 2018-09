Comunicado

01:00 · 15.09.2018

Há R$ 4,7 bilhões ouvindo o rosário de lamentações das santas casas de misericórdia e hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS. Trata-se de verba prevista em medida provisória já aprovada por comissão especial de senadores e deputados federais, mas que ainda precisa passar pelos plenários do Senado e da Câmara federal para ser mais do que uma esperança. A fonte do dinheiro é o FGTS, em linha de crédito a ser operada pela Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. Do Ceará, só um dos 25 congressistas participou das discussões: o deputado André Figueiredo (PDT).

Os tempos

Como o tempo é de política e um assunto puxa o outro, não custa lembrar: a Prefeitura de Fortaleza está recebendo inscrições para concurso para contratar 133 médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e enfermeiros para a rede de atenção à saúde mental. Veja em https://concursos. fortaleza.ce.gov.br.

Coisas do coração

Iniciativa bem bacana: o Incor Criança realiza hoje o Bazar do Coração, com renda direcionada para o tratamento dos pequenos pacientes da instituição. Será das 13 às 17 horas, na Rua Nunes Valente, 1978 - Aldeota, em Fortaleza. O ingresso será feito mediante a doação de produtos descartáveis, como copos e papel toalha.

3

projetos

Serão anunciados hoje como vencedores do I Prêmio Inovaleitura, cujo objetivo é reconhecer práticas inovadoras de formação de leitores. O prêmio é iniciativa da Casa de José de Alencar, da UFC.

9

horas

Serão iniciadas hoje as atividades gratuitas do I Encontro de Práticas Inovadoras para Formação de Novos Leitores, que concede o Prêmio Inovaleitura. Haverá atividades musicais e teatrais, entre outras.

Pós-parto

Enfrenta longa gestação na Assembleia projeto que propõe para a rede estadual de Saúde um programa contínuo de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto. A proposta é clonada. Além de não fazer menção a dados do problema no Ceará, usando só referências nacionais e internacionais, o texto não diz onde nasceu.

De portas abertas

O Banco do Nordeste vai selecionar 700 novos analistas bancários (500 vagas, em nível médio) e especialistas (200 vagas, nível superior). As inscrições para o concurso serão feitas do próximo dia 24 a 15 de outubro. As provas serão aplicadas em todas as cidades nordestinas, além de Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília e São Paulo. O BNB dispõe atualmente de 292 agências e é classificado como a maior instituição de desenvolvimento regional da América Latina.

‘‘ Antigamente, desempregados não tinham qualificação. Hoje, são pessoas com o diploma na mão e sem oportunidade de trabalho”

Deputado Roberto Mesquita (Pros) sobre um quadro que atinge o País de ponta a ponta.