Comunicado

01:00 · 27.02.2018

Dez anos após a Assembleia Legislativa do Ceará ter aprovado projeto que criou a carteira de habilitação popular, estabelecendo a emissão gratuita do documento para cidadãos de baixa renda, a Câmara dos Deputados está agora analisando matéria que trata do mesmíssimo benefício. Na versão federal, visando a alcançar pessoas que estão sem emprego. O que, convenhamos, pode ser uma mão na roda para muita gente.

No debate

Na Câmara federal, as comissões de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania vão se dedicar à análise da proposta. Pelo histórico de composição desses grupos, a tendência é de que parlamentares cearenses estejam entre os que vão avaliar o texto. A distribuição de funções e de posições está sendo acertada entre partidos e parlamentares.

Sala de aula

No Ceará, também existe desde dezembro do ano passado a carteira nacional de habilitação popular estudantil. O programa é voltado para alunos da rede estadual com 18 anos e a partir do 3º ano do Ensino Médio, com frequência igual ou superior a 80% e rendimento escolar positivo. O Governo apresenta a ação como uma porta de acesso ao mercado de trabalho e pretende contemplar 8 mil estudantes.

"A questão da segurança não se resolve com o estalar de dedos, é muito mais complexa do que podemos imaginar"

Deputado José Sarto (PDT)

Repudiando críticas e análises da oposição às políticas da segurança no Ceará. "Não se pode dizer que o Governo tem sido omisso"".

2 de março

É a data-referencial da campanha "Abraço Jeri e Cuido do Meio Ambiente", da Secretaria das Cidades, Cagece, Cogerh, Arce, Semace, Ministério Público, ICMBio, Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e entidades civis.

2 mil

São a meta a ser visitada pelos agentes da campanha "Abraço Jeri e Cuido do Meio Ambiente", com informações e orientações a moradores e visitantes sobre a correta utilização da rede de esgoto.

Na porta certa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, que fiscaliza o exercício profissional da área, tem buscado diálogo com a Câmara de Fortaleza para se adequar à nova realidade estabelecida na cidade pela Lei de Inspeção Predial. As normas existem desde 2012, mas só este ano devem começar a ser aplicadas pra valer. Além de impor mais segurança às edificações, espera-se que lei imponha mais rigor às atividades técnicas.

Novas perspectivas

Supera R$ 528 milhões a dinheirama que deve entrar em circulação na Região Metropolitana de Fortaleza nos próximos dois anos. A maré - positiva, sem dúvida - vem Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), instituição multinacional, para viabilizar iniciativas de infraestrutura de Fortaleza e de Caucaia. O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSL), diz que a verba - no caso do município, cerca de R$ 259,2 milhões - é "fundamental para projetos voltados para a população". E abriu portas para equipe da CAF que foi conhecer a administração e as demandas locais.