Comunicado

01:00 · 14.09.2018

Há um certo tom de modernidade em proposta que tramita na Câmara federal. O texto estabelece que qualquer cidadão possa formar grupos de gestão compartilhada, por meio de aplicativos como Whats App, para acompanhar a execução de obras, prestação de serviços públicos e aquisições de materiais e equipamentos pelos poderes federal, estadual e municipal. A ideia é amplificar o potencial de fiscalização, ficando o órgão público obrigado a validar ou rejeitar o grupo de discussão em até três dias, fundamentando a decisão. Se passar, o projeto pode ter pesos político e civil muito interessantes.

A matéria vai ser analisada na Câmara pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Nas três há parlamentares cearenses, tanto como titulares quanto como suplentes.

13,7

Bilhões

De reais são a soma de emendas parlamentares impositivas para o Orçamento da União em 2019. Desse total, R$ 9,2 bilhões vão para emendas individuais (de deputados e senadores) e R$ 4,5 bilhões para as apresentadas por bancadas estaduais.

594

Parlamentares

Compõem o Congresso Nacional, sendo 513 deputados federais e 81 senadores. O Ceará tem 25 representantes: 22 na Câmara dos Deputados e três no Senado. Cada parlamentar pode apresentar até R$ 15,4 milhões em emendas parlamentares.

"Preocupam-me as fake news, mas também as fake promises dos candidatos-iscas para ganharem votos"

Ex-governador Lúcio Alcântara (PSDB) referindo-se a "promessas falsas" que pontuam discursos de campanhas sem orientação política conveniente.

Manga

O Laboratório de Psicanálise da UFC escolheu este "miolo" da campanha eleitoral para realizar hoje e amanhã, no Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381), seu 18º encontro. Não vai, claro, abordar casos pessoais de candidaturas, mas vale aqui a lembrança de que a política às vezes parece que comeu manga com febre. Ou com leite.

Freud explica

Professores e alunos da Pós-Graduação em Psicologia da UFC e membros do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise devem participar do evento. A programação compreende lançamentos de livros, palestras e debates. Entre os temas, psicanálise e literatura - e, mais atuais, impossível - , função paterna e transexualidade.

Caatinga e carnaúba

Vai de hoje a domingo celebração de duas décadas de uma das mais credenciadas ONGs do Nordeste, a Associação Caatinga. O encontro "Somos todos Caatingueiros" será na Reserva Natural Serra das Almas, entre Crateús, no Ceará, e Buriti dos Montes (PI). A Serra das Almas é a maior reserva particular natural do Ceará e foi criada para proteger a cultura da carnaúba.