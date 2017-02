00:00 · 03.02.2017

O deputado cearense André Figueiredo (PDT) focou na promessa de combater a subserviência da Câmara ao Palácio do Planalto como estratégia para tentar impedir a vitória do favorito Rodrigo Maia (PMDB). O discurso já foi utilizado diversas vezes por outros postulantes da oposição à Presidência do Legislativo, mas tem pouca força para arregimentar o apoio dos demais parlamentares. Aliás, as falas proferidas sob os holofotes têm influência mínima. A maioria nem sequer ouve quem está na tribuna. Para conquistar qualquer cargo na Casa, a atuação nos bastidores conta mais.

Os aliados cearenses de Rodrigo Maia justificaram o apoio ao parlamentar carioca com o argumento de que o perfil conciliador dele irá garantir a harmonia necessária na relação mantida entre Legislativo e Executivo.

59 votos

Foram recebidos por André Figueiredo. O parlamentar alimentava a expectativa de ainda ir para o segundo turno da disputa, mas não conseguiu nem mesmo superar Jovair Arantes (PTB-GO), que obteve 105 votos.

21 parlamentares

Da bancada cearense na Câmara dos Deputados participaram da eleição para a Presidência. Apenas o deputado Vicente Arruda, correligionário de André Figueiredo, faltou à sessão que elegeu Rodrigo Maia.

"O abuso da edição de medidas provisórias precisa ser inibido. Cabe ao Parlamento a pauta de votação"

André Figueiredo (PDT), ao discursar para os demais deputados, ontem, na tribuna da Câmara , antes da votação.

Respeito à sigla

O deputado Chico Lopes confirmou o voto em Rodrigo Maia. Ele seguiu a orientação do partido. O PC do B, mesmo como ferrenho crítico ao impeachment de Dilma Rousseff, apoiou a eleição do peemedebista. O parlamentar cearense defendeu que Maia tem se mostrado uma pessoa séria e é isso que importa.

Nota de pesar

Camilo Santana divulgou uma nota de pesar depois de os médicos de Marisa Letícia confirmarem a perda de fluxo cerebral da ex-primeira- dama. No comunicado, publicado em sua página no Facebook, o governador a chamou de "guerreira" e destacou a importância dela na trajetória política do ex-presidente Lula.

Demanda ampliada

O Hemoce (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará) chegou a um dos momentos mais cruciais do ano. Com a proximidade do Carnaval e o risco ampliado de acidentes nas estradas, eleva-se a demanda por estoque satisfatório. O órgão lança, hoje, campanha para sensibilizar a população sobre a importância das doações de sangue.