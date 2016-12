Comunicado: Equilíbrio fiscal almejado

00:00 · 31.12.2016

A magnitude dos desafios que os prefeitos terão em 2017 exigirá gestões mais profissionais e qualificadas, haja vista a situação fiscal crítica registrada pela maioria dos municípios cearenses. Já cientes das dificuldades no cumprimento das promessas feitas durante o período de campanha, muitos adotam agora tom mais cauteloso no discurso das ações previstas para os meses que vêm. Mesmo com todas as demandas nas áreas da Saúde, Educação, e Infraestrutura, nenhuma melhoria será possível se não for priorizado o planejamento necessário para que se alcance o equilíbrio fiscal.

A próxima edição da Ciclofaixa de Lazer só ocorre no próximo domingo (8), das 7h às 13h, devido ao feriado deste 1º de janeiro, conforme a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. A rota ainda será definida.

Vereadores

Eleitos em Fortaleza serão empossados neste domingo, às 16h, na Câmara. Por ter sido o mais votado, Célio Studart (SD) é quem conduzirá o processo de eleição que manterá Salmito Filho (PDT) no comando da Casa.

Pontos

Estão impróprios para banho na orla marítima de Fortaleza neste final de semana do Réveillon, segundo o boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estado do Meio Ambiente (Semace).

"A população está esperando muita ação no primeiro momento. Eu quero pedir calma porque teremos primeiro que arrumar a casa"

Naumi Amorim (PMB)

Ao detalhar, em entrevista ao jornalista Edison Silva, as ações no início de sua gestão à frente da prefeitura de Caucaia.

Céu limpo

Assim como no Natal, o fim de semana do Réveillon deve ser sem chuva na maior parte do Ceará. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta precipitações de fraca intensidade na faixa litorânea, mas o sol deve predominar nas demais regiões do Estado.

Perspectiva 2017

A cada dia sem chuva no Estado cresce a preocupação dos cearenses quanto ao risco de o Ceará enfrentar, em 2017, o sexto ano consecutivo de seca. O prognóstico da próxima quadra chuvosa segue como incógnita, em face da indefinição nas temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial.

Anúncio postergado

Camilo Santana afirmou que o anúncio das mudanças no secretariado ficará somente para depois do Réveillon. A confirmação dos novos nomes estava prevista para ocorrer ontem. De acordo com o petista, apesar do adiamento, as alterações já estão definidas e, entre elas, o comando da Secretaria da Segurança Pública, com a saída de Delci Teixeira (foto).