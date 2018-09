Comunicado

01:00 · 22.09.2018

Faltam apenas 15 dias para as eleições que vão renovar Presidência da República, governos estaduais, dois terços do Senado, assembleias legislativas e Câmara dos Deputados. Está sendo uma campanha curta, de cerca de um mês e meio - desconsiderando eventuais e irregulares antecipações, nem sempre enxergadas pela Justiça Eleitoral ou pelo Ministério Público. A redefinição do sistema obrigou os agentes, inclusive o eleitor, a rever condutas e posturas. Tem funcionado?

Diferente

Há desenhos formados e cenários possíveis expostos por pesquisas de intenção de voto, mas vale lembrar que a dinâmica atual é distinta das de disputas anteriores. Afinal, as estratégias de candidatos, partidos e coligações ganharam novos ritmos em função de novas regras e do tempo mais curto.

Salvaguarda

A partir deste sábado, candidato nenhum poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito. A salvaguarda é uma espécie de antídoto contra perseguições e, nesse caso, vale para o primeiro turno. No segundo turno haverá medida semelhante, mas vigorando em período específico.

"É absolutamente estratégica para a preservação do patrimônio e sensibilização do povo em relação à nossa memória"

Deputado Renato Roseno (PSol) definindo uma política de investimentos em educação, cultura e preservação do patrimônio. E observando: "Há uma disputa de narrativas sobre o que é o Brasil. Há vozes que negam a escravidão dos negros, a ditadura, o papel da colonização portuguesa, reforçando todo tipo de preconceito".

5

Milhões de reais

Estão sendo disponibilizados pelo BNB para projetos que transformam ideias inovadoras em negócios de alto impacto. Os projetos devem usar tecnologias como Big Data, Biotecnologia e Internet das Coisas.

24

De outubro

É a data final para apresentação de propostas ao edital do BNB de subvenção para inovação. As empresas pleiteantes devem ter sede em municípios nos Estados do Nordeste, no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Pela metade

Pode cair para 30 dias o prazo para o início do tratamento de pessoas diagnosticadas com câncer no SUS. Atualmente, o limite pode chegar a fatídicos 60 dias. As comissões Seguridade Social e Família da Câmara, onde atua o cearense Odorico Monteiro (PSB), e de Constituição e Justiça e de Cidadania, que tem Vicente Arruda (PR), Genecias Noronha (SD) e Danilo Forte (PSDB), vão analisar a matéria.

Reconhecimento

O projeto "Valores Humanos na Educação Infantil", desenvolvido pelo Instituto Myra Eliane, em parceria com o Ministério Público do Ceará, assegurou à escola Maria Simone Moreira do Nascimento Nedi, que funciona em Caucaia, reconhecimento da Unesco - órgão das Nações Unidas - por valorizar a cultura de paz. Agora, a instituição passa a integrar o Programa das Escolas Associadas (PEA), iniciativa que já está presente em 130 países. A cerimônia de entrega do título foi realizada na programação do Encontro Nacional da Rede PEA, em Salvador (BA).